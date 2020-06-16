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16 июня, 2020
 
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"Я не знала, что будет с карьерой. Искренняя радость Жени сбалансировала ситуацию". Жижченко и Филатов впервые после рождения ребенка рассказали о семейной жизни

Лидеры украинских групп Onuka и The Manеken, супруги Ната Жижченко и Евгений Филатов признались, что после рождения сына Александра обходятся без няни.

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Жижченко о том, как сообщила мужу о беременности: Я знала, что он ждал такую новость, и узнать это для него было счастьем
Жижченко о том, как сообщила мужу о беременности: Я знала, что он ждал такую новость, и узнать это для него было счастьем
Фото: onukaofficial / Instagram

Лидеры украинских групп Onuka и The Manеken, супруги Ната Жижченко и Евгений Филатов впервые после рождения первенца рассказали о семейной жизни. Они дали интервью изданию Viva!.

По словам Жижченко, Филатов давно мечтал о пополнении в семье, поэтому ей было просто сообщить мужу о беременности.

"Я знала, что он ждал такую новость, и узнать это для него было счастьем", – отметила она.

Жижченко отметила, что лично ей для принятия беременности понадобилось время.

"Я не знала, что будет с карьерой, гастролями, развитием группы. И вот в противовес искренняя радость и уверенность Жени в том, что все будет хорошо, сбалансировала ситуацию", – заявила певица.

О разделении обязанностей в семье рассказал Филатов.

"У нас есть негласное правило: сфера всевозможных развлечений лежит на мне, Наточка занимается бытовыми вопросами", – отметил он.

Жижченко объяснила, что умеет планировать жизнь и обходится без няни.

"Сейчас шлифую свое идеальное расписание. Пока мне это удается. Конечно, даже не представляю, как бы это было без Жени. В общем живем без паники и форс-мажорного режима, уделяя время творческому процессу. Все под контролем. Я вообще очень люблю домашнюю работу, порядок и чистоту. Долгое время убирала сама, я от такой работы кайфую. Это своеобразная медитация – в это время могу слушать аудиокниги, учить тексты. Есть такая концепция: чтобы запустить творческий процесс, нужно задействовать полушарие, которое отвечает за механическую рутинную работу", – добавила певица.

14 мая Жижченко родила первенца. Сына они с Филатовым решили назвать Александром.

Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саундпродюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.

Теги: карьера, беременность, Onuka, The Maneken, аудио, Евгений Филатов, Ната Жижченко
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