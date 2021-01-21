Электронный больничный и регистрация бизнеса. В приложении "Дія" появятся новые услуги

В Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что в приложении "Дія" станут доступны услуги, которые позволят украинцам сменить место регистрации, зарегистрировать предприятие и получить цифровую подпись.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал новые услуги Минцифры. Об этом 21 января сообщили в Telegram-канале приложения "Дія".

В приложении появится возможность получения современный цифровой подписи, которая облегчит украинцам получение онлайн-услуг. Она позволит подписывать документы в смартфоне, получать административные и финансовые услуги.

Еще одна анонсированная услуга – изменение места регистрации онлайн. В конце 2020 года правительство Украины дало старт экспериментальному проекту по регистрации и снятию с регистрации в электронном формате, отметили в сообщении.

О начале строительных работ и вводе в эксплуатацию объектов класса СС2 и СС3 также можно будет сообщить через "Дію".

В числе новых услуг – автоматическая регистрация бизнеса и электронный больничный.

"Готовятся соответствующие изменения в законодательство о регистрации физических лиц – предпринимателей без участия регистратора", – уточнили в Минцифры.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля 2020 года. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

В апреле в приложении "Дія" появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.