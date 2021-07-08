Украине необходимо провести перепись населения – ООН

Единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году Фото: pixabay.com

"Я хочу напомнить, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году, поэтому мы считаем, что это очень важно", – отметила Лубрани.

Она подчеркнула, что надежные исчерпывающие данные о численности населения важны для принятия решений.

"В последний раз это было 48 млн, сейчас население оценивается в 41,6 млн. Но иметь перепись, проведенную вместо старой, важно", – сказала представитель ООН.

По ее словам, результаты переписи позволят обеспечить предоставление социально-экономических услуг гражданам страны.