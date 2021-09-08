Бюджетный комитет Рады согласовал выделение средств на подготовку к переписи населения

"Перепись населения состоится в 2023 году. Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82,475 млн грн на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", – написал он.

В проекте решения, который опубликовал Гончаренко, сказано, что рассмотреть документ парламентский комитет попросил Кабинет Министров.