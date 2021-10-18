Прокуратура завершила расследование по делу военного из РФ, подстрекавшего украинских офицеров к госизмене

Российский военный в марте 2014 года заставлял украинских офицеров перейти на сторону РФ и угрожал им применить оружие Фото: gp.gov.ua

Российского военного подозревают в подстрекательстве к государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Следствие установило, что 3 марта 2014 года он прибыл в военный городок Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных сил Украины в селе Новоозерное в Крыму.

"Там путем уговоров, подкупа и угроз он склонял офицерский состав воинской части к совершению государственной измены. В частности, заставлял добровольно сдать оружие командира большого десантного корабля "Константин Ольшанский", заместителя командира Южной военно-морской базы ВМС ВСУ, начальника штаба Южной военно-морской базы ВМС ВСУ и командира пятой бригады надводных кораблей ВМС ВСУ. Таким образом он заставлял их перейти на сторону врага и способствовать ведению подрывной деятельности против Украины", – пояснили в ОГПУ.

В случае отказа россиянин угрожал военнослужащим ВМС Украины применением оружия.