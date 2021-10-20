Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Пока в России диктаторский режим, ожидать перемен сложно

"Я бы сказал так: в связи со странной политикой российского государства количество и качество перелетов деловой авиации, да и обычной, из России резко сократилось. Достаточно много существует ограничений: с одной стороны, политических, когда людям не разрешено выезжать в львиную долю стран, так и экономических", – отметил он.

По словам Архангельского, "различного рода злоупотребления" со стороны власти в РФ начались еще 18 лет назад.

"С 2003 года в России началось "постепенное затягивание гаек, различного рода злоупотребления, резкий рост коррупции, абсолютный правовой беспредел, полный развал судебной системы, дискриминация полицейской системы, превращение страны в кровавый диктаторский режим, что мы видим в последние 10 лет. Мои опасения, что диктаторский режим и злоупотребление властью в России усиливаются, превзошли те пределы, о которых мы даже не могли думать 15 лет назад", – подчеркнул гендиректор авиакомпании.

Комментируя аннексию Крыма и оккупацию Донецкой и Луганской областей, Архангельский назвал нынешний режим правления в РФ клептократическим.

"Надеюсь, разум международного сообщества и адекватных людей в России приведет к тому, что Крым будет возвращен, а война в Донецке и Луганске тоже когда-то прекратится, – заявил он. – Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать каких-то перемен очень сложно".

Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью