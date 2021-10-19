Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Перевозка "ковидных" больных – сложный и дорогостоящий процесс, мало кому это разрешено делать

"В зависимости от диагноза на борту самолета будет установлено то или иное оборудование. Дети – одна история, взрослые – другая, "ковидные" больные – это третья история, потому что "ковидных" больных можно перевозить, но для этого существует специальное оборудование. Одно дело – просто реанимационный блок, а другое – наличие самолета с возможностью разместить пассажира в лежачем положении. Перевозка "ковидных" больных – это очень сложный и дорогостоящий процесс, очень мало кому это разрешено, в принципе, делать, потому что человека погружают в специальный бокс, чтобы во время перевозки он не мог никого заразить", – рассказал Архангельский.

Он также отметил, что в последнее время в их компании увеличилось количество перевозок "груза 200". Эксперт связывает это отчасти с увеличением количества людей, которые отправлялись на лечение за границу с осложнениями в том числе от COVID-19. Еще одной причиной является сокращение в условиях пандемии коронавируса регулярных рейсов, которые ранее совершали такие перевозки.

Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью