Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Гражданам Украины можно позавидовать с точки зрения тех, кто живет в России. Им не нужна виза в Европу

"Это Россия, Беларусь, Казахстан и так далее. Многие консульства либо не работают, либо почти не работают. Это значит, что даже у тех людей, которые имели долгосрочные визы и куда-то ездили, они по объективным параметрам закончились. Тот факт, что людям, имеющим украинское гражданство, не нужна виза в Европу, очень важен, как показала жизнь, в условиях COVID-19. Гражданам Украины в этом смысле можно позавидовать с точки зрения тех, кто живет, например, в России, Казахстане", – заявил Архангельский.
Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью
Виталий Архангельский 15 лет назад оставил бизнес в России и эмигрировал во Францию. По словам бизнесмена, причиной этого стали "абсолютный правовой беспредел, полный развал судебной системы, дискриминация полицейской системы, превращение России в кровавый диктаторский режим".
Созданная им во Франции компания Jet.Paris Aviav TM (Cofrance SARL) занимается частными авиаперевозками. Основные офисы компании расположены в частных терминалах аэропортов Ниццы, Канн, Сен-Тропе и Тулона.