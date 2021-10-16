Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Гражданам Украины можно позавидовать с точки зрения тех, кто живет в России. Им не нужна виза в Европу

Архангельский: Даже у тех людей, которые имели долгосрочные визы, они закончились Фото: Elkina Anastasia

"Это Россия, Беларусь, Казахстан и так далее. Многие консульства либо не работают, либо почти не работают. Это значит, что даже у тех людей, которые имели долгосрочные визы и куда-то ездили, они по объективным параметрам закончились. Тот факт, что людям, имеющим украинское гражданство, не нужна виза в Европу, очень важен, как показала жизнь, в условиях COVID-19. Гражданам Украины в этом смысле можно позавидовать с точки зрения тех, кто живет, например, в России, Казахстане", – заявил Архангельский.

Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью