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Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: За последний год сильно увеличилось количество перевозок "груза 200"

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Архангельский: Раньше тело можно было отправить в грузовом отсеке самолета регулярным рейсом, а сейчас люди стали пользоваться деловой авиацией
Архангельский: Раньше тело можно было отправить в грузовом отсеке самолета регулярным рейсом, а сейчас люди стали пользоваться деловой авиацией
Фото: Elkina Anastasia

Основатель и генеральный директор французской компании Jet.Paris Aviav TM (Cofrance SARL), предоставляющей услуги в сфере деловой авиации, Виталий Архангельский в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что за последние полгода – год существенную часть перелетов деловой авиации начали составлять перевозки "груза 200".

Эксперт связывает это отчасти с тем, что в этот период увеличилось количество людей, которые отправлялись на лечение за границу с осложнениями в том числе от COVID-19. Еще одной причиной является сокращение в условиях пандемии коронавируса регулярных рейсов, которые ранее совершали такие перевозки.

"Мы столкнулись с тем, что достаточно сильно увеличилось количество перевозок "груза 200". Поступает срочный запрос, что необходимо перевезти гроб с телом человека в ту страну, где он проживал", – рассказал Архангельский.

По его словам, такие перевозки в деловой авиации считаются грузовыми. 

"Летит кто-то сопровождающий, и это получается обычный частный рейс, но при этом в самолет погружается гроб, который оформляется как груз. И в каждой стране принят разный размер гробов, их вес, объем. Например, в США очень большие гробы, и под них порой сложно подобрать самолет, который может подобный гроб закрепить. Гробы, разумеется, идут закрытые, цинковые изнутри – то есть там специальная процедура просвечивания и так далее, и это всегда очень сложный документальный процесс. Но это тоже деловая авиация, потому что раньше тело можно было отправить в грузовом отсеке самолета обычным регулярным рейсом, а сейчас из-за отсутствия регулярных рейсов люди все чаще стали пользоваться деловой авиацией", – объяснил эксперт.

Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью

Контекст:

Виталий Архангельский 15 лет назад оставил бизнес в России и эмигрировал во Францию. По словам бизнесмена, причиной этого стали "абсолютный правовой беспредел, полный развал судебной системы, дискриминация полицейской системы, превращение России в кровавый диктаторский режим".

Созданная им во Франции компания Jet.Paris Aviav TM (Cofrance SARL) занимается частными авиаперевозками. Основные офисы компании расположены в частных терминалах аэропортов Ниццы, Канн, Сен-Тропе и Тулона.

Теги: Франция, авиация, груз 200, самолеты, перевозки, Виталий Архангельский
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