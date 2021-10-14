Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: За последний год сильно увеличилось количество перевозок "груза 200"

Архангельский: Раньше тело можно было отправить в грузовом отсеке самолета регулярным рейсом, а сейчас люди стали пользоваться деловой авиацией Фото: Elkina Anastasia

Эксперт связывает это отчасти с тем, что в этот период увеличилось количество людей, которые отправлялись на лечение за границу с осложнениями в том числе от COVID-19. Еще одной причиной является сокращение в условиях пандемии коронавируса регулярных рейсов, которые ранее совершали такие перевозки.

"Мы столкнулись с тем, что достаточно сильно увеличилось количество перевозок "груза 200". Поступает срочный запрос, что необходимо перевезти гроб с телом человека в ту страну, где он проживал", – рассказал Архангельский.

По его словам, такие перевозки в деловой авиации считаются грузовыми.

"Летит кто-то сопровождающий, и это получается обычный частный рейс, но при этом в самолет погружается гроб, который оформляется как груз. И в каждой стране принят разный размер гробов, их вес, объем. Например, в США очень большие гробы, и под них порой сложно подобрать самолет, который может подобный гроб закрепить. Гробы, разумеется, идут закрытые, цинковые изнутри – то есть там специальная процедура просвечивания и так далее, и это всегда очень сложный документальный процесс. Но это тоже деловая авиация, потому что раньше тело можно было отправить в грузовом отсеке самолета обычным регулярным рейсом, а сейчас из-за отсутствия регулярных рейсов люди все чаще стали пользоваться деловой авиацией", – объяснил эксперт.

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