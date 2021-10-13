Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Если рейс признается черным чартером, для собственника это грозит конфискацией, а для пассажиров – тюрьма

Архангельский: Много ситуаций, когда человек приходит в аэропорт, платит какую-то сумму наличными, а собственник самолета даже не знает, что на него продан почти коммерческий рейс Фото: Elkina Anastasia

"Рейс оформляется как частный, как будто на нем летит собственник самолета или он вообще пустой, а [на самом деле] рейс – коммерческий, то есть внутри есть пассажиры. Очень много ситуаций, когда человек приходит в аэропорт, платит какую-то сумму наличными, а собственник самолета даже не знает, что на него продан почти коммерческий рейс, и сами люди, которые платят наличными, не знают, как этот состав квалифицируется правовыми структурами. Соответственно, люди думают, что они самые хитрые, всех перехитрили и улетели за полцены, и при этом не понимают, что не только сами себя подвергают рискам, но и других", – отметил Архангельский.

По словам эксперта, рейс с пассажирами выполняется с соблюдением специальных ограничений и правил безопасности.

"По прибытии в Европу (а во Франции это очень жестко контролируется) идут выборочно как регулярные проверки, так и проверки по заявлению. Представьте ситуацию, что 10 брокеров боролись, чтобы отправить товарища Васю Иванова в Ниццу. Они все знают, что он летит, когда летит, как летит, но вот он решил, что переплачивать €50 – это много. Разумеется, эти брокеры всегда рады помочь местным правоохранительным службам, ну и здесь, в Европе, существуют специальные телефоны доверия, куда знающие люди отправляют такую информацию. Соответственно, по прибытии в Европу этот рейс начинает проверяться. Жандармы разделяют пассажиров и экипаж, задают разные вопросы, и если рейс признается "черным чартером" (неофициальным), для собственника самолета это грозит конфискацией самолета, для авиакомпании – запретом на дальнейшие полеты, ну а для пассажиров это в лучшем случае штраф, а в худшем – тюрьма. И, в принципе, таких приключений достаточно много", – отметил Архангельский.

Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью