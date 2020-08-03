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Давиденко: Первый перелет за многие месяцы. Полный самолет бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица

Во время всего полета пассажиров самолета МАУ просили держать маску надетой на лицо, однако они никак на это не реагировали, заявил бизнесмен Алексей Давиденко.

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Давиденко: 200 человек, зайдя в закрытый самолет, сев в кресла по шесть человек в ряд без дистанции, дружно маски сняли
Давиденко: 200 человек, зайдя в закрытый самолет, сев в кресла по шесть человек в ряд без дистанции, дружно маски сняли
Фото: Алексей Давиденко / Facebook

Бизнесмен Алексей Давиденко 3 августа на своей странице в Facebook написал о том, что во время перелета в самолете "Международных авиалиний Украины" практически все пассажиры не пользовались защитными масками.

"Впервые за многие месяцы лечу в самолете. На лице маска, в кармане антисептик. Не потому, что боюсь или паника, – такие правила. Делай что должен и будь что будет. Но вокруг тотальная профанация. Полный самолет МАУ бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица. У кого – с носа, у кого – на губу, у кого – на подбородок, у кого – вообще на шею – для галочки. Но так, чтобы закрывали рот и нос, – практически ни у кого", – подчеркнул Давиденко.

По его словам, большинство пассажиров в здании аэропорта находились в масках.

"Они шли по аэропорту в масках. Проходили паспортный контроль в масках. Стояли в очередях на расстоянии 1,5 метра друг от друга в масках. Зато 200 человек, зайдя в закрытый самолет, сев в кресла по шесть человек в ряд без дистанции, дружно маски сняли", – уточнил бизнесмен.

Он отметил, что во время всего полета пассажиров просили держать маску надетой на лицо, однако они никак на это не реагировали

https://www.facebook.com/ukrdav/posts/4088637541211264

По состоянию на утро 3 августа коронавирусом в Украине заразилось 73 158 человек (+990 за прошедшие сутки), умерло 1738 человек, 39 876 пациентов выздоровели.

Теги: Украина, самолет, МАУ, карантин, Алексей Давиденко, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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