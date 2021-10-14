Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Оккупация Крыма и война на Донбассе повлияли на всю мировую авиацию

"Оккупация Крыма и война на Донбассе повлияли на всю мировую авиацию, на деловую авиацию в том числе, и самое глупое в этой ситуации, что больше всего от этого пострадали пассажиры из Российской Федерации, потому что любой полет как в Европу, так и на юг требует теперь облета оккупированных зон, а сейчас добавилась эта ужасная ситуация с Беларусью. Соответственно, стоимость перелетов из-за всех этих историй именно для россиян повысилась процентов на 30. И все эти их политические игры ударили в первую очередь по карману пассажиров не только деловой авиации, но и обычных авиалиний. Даже российские полеты, например в Турцию, все равно связаны с необходимостью облета этих проблемных территорий", – отметил Архангельский.

По его словам, повышение стоимости вызвало сокращение количества перелетов, совершаемых самолетами деловой авиации.

"В связи со странной политикой российского государства количество и качество перелетов деловой авиации, да и обычной, из России резко сократилось. Достаточно много существует ограничений – как политических, когда людям не разрешено выезжать в львиную долю стран, – так и экономических. Надеюсь, ситуация с Беларусью решится все-таки быстрее и диктаторский режим там будет сломлен, ну а разум международного сообщества и адекватных людей в России приведет к тому, что Крым будет возвращен, а война в Донецке и Луганске тоже когда-то прекратится", – подчеркнул он.

Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью