Крупнейшая канадская авиакомпания на четверть сокращает перелеты из-за пандемии

Канадская авиакомпания Air Canada приняла решение сократить количество полетов в 2021 году на четверть и уволить 1700 членов персонала из-за пандемии коронавируса.

Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada вынуждена существенно уменьшить количество своих сотрудников в условиях пандемии COVID-19. Об этом 13 января говорится на сайте авиаперевозчика.

"Air Canada объявляет о корректировке своей сети в соответствии с Планом смягчения и восстановления после COVID-19 путем уменьшения возможностей системы в первом квартале еще на 25%. Вследствие этих изменений количество работников будет сокращено примерно на 1700 в дополнение к более чем 200 сотрудникам перевозчика Express", – сообщили в компании.

Отмечается, что после плановых сокращений количество полетов Air Canada в первом квартале 2021 года составит около 20% от количества, которое было у Air Canada в первом квартале 2019 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Из-за пандемии большинство стран мира вводили ограничительные меры, такие как закрытие границ. Это привело к большим убыткам в сфере авиаперевозок, которые в 2020 году составили $118,5 млрд, отмечает Fortune. Более того, Международная ассоциация воздушного транспорта считает, что в 2021 году авиакомпании продолжат терпеть убытки хоть они и составят, по прогнозам, куда меньшую сумму – $39 млрд.