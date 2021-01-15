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Крупнейшая канадская авиакомпания на четверть сокращает перелеты из-за пандемии

Канадская авиакомпания Air Canada приняла решение сократить количество полетов в 2021 году на четверть и уволить 1700 членов персонала из-за пандемии коронавируса.

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В 2020 году сфера авиаперевозок потеряла $118,5 млрд
Фото: depositphotos.com

Крупнейшая канадская авиакомпания Air Canada вынуждена существенно уменьшить количество своих сотрудников в условиях пандемии COVID-19. Об этом 13 января говорится на сайте авиаперевозчика.

"Air Canada объявляет о корректировке своей сети в соответствии с Планом смягчения и восстановления после COVID-19 путем уменьшения возможностей системы в первом квартале еще на 25%. Вследствие этих изменений количество работников будет сокращено примерно на 1700 в дополнение к более чем 200 сотрудникам перевозчика Express", – сообщили в компании.

Отмечается, что после плановых сокращений количество полетов Air Canada в первом квартале 2021 года составит около 20% от количества, которое было у Air Canada в первом квартале 2019 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Из-за пандемии большинство стран мира вводили ограничительные меры, такие как закрытие границ. Это привело к большим убыткам в сфере авиаперевозок, которые в 2020 году составили $118,5 млрд, отмечает Fortune. Более того, Международная ассоциация воздушного транспорта считает, что в 2021 году авиакомпании продолжат терпеть убытки хоть они и составят, по прогнозам, куда меньшую сумму – $39 млрд.

Теги: Канада, авиаперевозки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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