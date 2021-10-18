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Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: У нас достаточно большой черный список клиентов

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Архангельский: Если они решили приехать во Францию, в Европу, то должны вести себя по европейским правилам
Архангельский: Если они решили приехать во Францию, в Европу, то должны вести себя по европейским правилам
Фото: Elkina Anastasia

Основатель и генеральный директор французской компании Jet.Paris Aviav TM (Cofrance SARL), предоставляющей услуги в сфере деловой авиации, Виталий Архангельский в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал, что клиенты, скомпрометировавшие себя конфликтным поведением, могут быть внесены в черный список.

"Мы относимся в первую очередь с уважением к себе и работаем только с теми, кто заслуживает нашего доверия и хорошего к себе отношения. Франция – это страна социалистических взглядов на жизнь и отношений между людьми. И тот факт, что у кого-то вдруг образовалось чуть больше денег и он привык пренебрегать правами подчиненных или зависимых лиц... Мы считаем, что это все должно остаться там, где они есть. Если они решили приехать во Францию, в Европу, то должны вести себя по европейским правилам и, соответственно, мы готовы работать только с теми людьми, которые достигли того культурного уровня, чтобы получать качественные европейские услуги", – отметил Архангельский.

По его словам, существует не только черный список их компании, но и европейский черный список, куда вносят таких клиентов.

"Очень много с этим связано разных забавных и печальных, трагических историй о приключениях людей, которые, заплатив деньги, решили оторваться по полной программе. Но правовое европейское государство не позволяет нарушать правила проживания в Европе. И то, что порой может казаться нормальным в стране постоянного проживания клиента, совсем не значит, что такие вещи можно делать во Франции", – резюмировал он.

Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью

Контекст:

Виталий Архангельский 15 лет назад оставил бизнес в России и эмигрировал во Францию. По словам бизнесмена, причиной этого стали "абсолютный правовой беспредел, полный развал судебной системы, дискриминация полицейской системы, превращение России в кровавый диктаторский режим".

Созданная им во Франции компания Jet.Paris Aviav TM (Cofrance SARL) занимается частными авиаперевозками. Основные офисы компании расположены в частных терминалах аэропортов Ниццы, Канн, Сен-Тропе и Тулона.

Теги: Франция, авиация, самолеты, конфликт, черный список, Виталий Архангельский
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