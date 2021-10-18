Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: У нас достаточно большой черный список клиентов

"Мы относимся в первую очередь с уважением к себе и работаем только с теми, кто заслуживает нашего доверия и хорошего к себе отношения. Франция – это страна социалистических взглядов на жизнь и отношений между людьми. И тот факт, что у кого-то вдруг образовалось чуть больше денег и он привык пренебрегать правами подчиненных или зависимых лиц... Мы считаем, что это все должно остаться там, где они есть. Если они решили приехать во Францию, в Европу, то должны вести себя по европейским правилам и, соответственно, мы готовы работать только с теми людьми, которые достигли того культурного уровня, чтобы получать качественные европейские услуги", – отметил Архангельский.



По его словам, существует не только черный список их компании, но и европейский черный список, куда вносят таких клиентов.



"Очень много с этим связано разных забавных и печальных, трагических историй о приключениях людей, которые, заплатив деньги, решили оторваться по полной программе. Но правовое европейское государство не позволяет нарушать правила проживания в Европе. И то, что порой может казаться нормальным в стране постоянного проживания клиента, совсем не значит, что такие вещи можно делать во Франции", – резюмировал он.

Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью