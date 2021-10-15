Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: В наших планах усилить присутствие в Украине. Планируем поставить два самолета в Киеве

"В наших планах в ближайшие полгода-год усилить присутствие в Украине. Мы планируем поставить два наших самолета в Киеве. Надеемся, что сможем получить новых качественных клиентов из Украины", – рассказал Архангельский.
По его словам, их самолеты с французской регистрацией имеют возможность летать внутри Украины.
"Это так называемые каботажные перелеты. И карта Украины такая, что наш самолет идеально подходит для украинских клиентов – мы эффективно можем летать по Украине, из Украины на близлежащие курорты. Это и Израиль, разумеется, Турция, Центральная Европа, ну и, конечно, Канны, Сен-Тропе", – отметил он.
Оценивая перспективы развития деловой авиации в условиях "ковидных" ограничений, Архангельский заявил, что люди, вероятно, уменьшат интенсивность поездок, но увеличат их качество и безопасность.
"Кроме авиационной безопасности, важна эпидемическая безопасность, люди все больше и больше придают этому значение. Порой ловишь себя на мысли, что лучше лишний раз не ехать, чем рисковать, что ты где-то чем-то заразишься. Но все равно лето, море, отпуска – без этого никак", – резюмировал он.
Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью
Виталий Архангельский 15 лет назад оставил бизнес в России и эмигрировал во Францию. По словам бизнесмена, причиной этого стали "абсолютный правовой беспредел, полный развал судебной системы, дискриминация полицейской системы, превращение России в кровавый диктаторский режим".
Созданная им во Франции компания Jet.Paris Aviav TM (Cofrance SARL) занимается частными авиаперевозками. Основные офисы компании расположены в частных терминалах аэропортов Ниццы, Канн, Сен-Тропе и Тулона.