Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: В наших планах усилить присутствие в Украине. Планируем поставить два самолета в Киеве

Архангельский: Кроме авиационной безопасности, важна эпидемическая безопасность, люди все больше и больше придают этому значение Фото: Elkina Anastasia

"В наших планах в ближайшие полгода-год усилить присутствие в Украине. Мы планируем поставить два наших самолета в Киеве. Надеемся, что сможем получить новых качественных клиентов из Украины", – рассказал Архангельский.

По его словам, их самолеты с французской регистрацией имеют возможность летать внутри Украины.

"Это так называемые каботажные перелеты. И карта Украины такая, что наш самолет идеально подходит для украинских клиентов – мы эффективно можем летать по Украине, из Украины на близлежащие курорты. Это и Израиль, разумеется, Турция, Центральная Европа, ну и, конечно, Канны, Сен-Тропе", – отметил он.

Оценивая перспективы развития деловой авиации в условиях "ковидных" ограничений, Архангельский заявил, что люди, вероятно, уменьшат интенсивность поездок, но увеличат их качество и безопасность.

"Кроме авиационной безопасности, важна эпидемическая безопасность, люди все больше и больше придают этому значение. Порой ловишь себя на мысли, что лучше лишний раз не ехать, чем рисковать, что ты где-то чем-то заразишься. Но все равно лето, море, отпуска – без этого никак", – резюмировал он.

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