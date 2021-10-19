Гендиректор французской авиакомпании Архангельский рассказал, сколько стоит перелет на частном самолете

"Перелет на частном самолете – это не всегда так дорого, как об этом пишут. Перелет из Киева в Ниццу – это порядка четырех часов полетного времени – стоит от €15 тыс. до €20 тыс. То есть это относительно небольшие цены, особенно если сравнивать с перелетом бизнес-класса и делить на количество пассажиров", – рассказал он.

По словам Архангельского, во время пандемии компания подняла цены на услуги – повышение стоимости перелета было связано с организацией эвакуационных рейсов.

"Организация нестандартных рейсов достаточно дорогая и рисковая, возникали риски по выезду из Америки, по въезду в Украину, риски введения карантинов, соответственно, получалось только движение в одну сторону – например, из Америки в Европу. То есть никто из Европы, получилось так, что не эвакуировался в Америку. Поэтому в одну сторону в основной своей массе самолеты летели полные, в другую – пустые. И это тоже влияло на цену. Потом пошли рейсы с людьми, которые застряли и думали переждать COVID-19 на Мальдивах, Сейшельских островах, на Гоа, в Таиланде. Когда там начались проблемы, с Мальдив у нас было много рейсов в Казахстан, много было рейсов из Гоа и Таиланда, потому что исторически поучилось так, что в осенне-зимний период много людей там зимовало, и когда зимовка закончилась, они поняли, что кроме как на частном самолете они оттуда не выберутся", – объяснил эксперт.

Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью