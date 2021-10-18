Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Пользователи частной авиации обычно не имеют даже представления, что турбулентность существует

Архангельский: При перелете на частном самолете турбулентность возможна только во время взлета и посадки Фото: Elkina Anastasia

"При перелете на частном самолете турбулентность возможна только во время взлета и посадки. Но взлет и посадка частного самолета – это более короткий и вертикальный процесс, соответственно, пользователи частной авиации обычно не имеют даже представления, что турбулентность существует", – отметил эксперт.

По словам Архангельского, пассажир, который летит на самолете деловой авиации, не испытывает перегрузок, которые ощущаются на борту гражданской авиации.

"В частном самолете система давления устроена так, что человек ощущает себя на высоте 900 м над уровнем моря, то есть в самолете не отекают руки-ноги, не закладывает уши и нос, люди, имеющие проблемы с сердцем, не испытывают каких-то особенных перегрузок", – отметил он.

Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно. Читайте полный текст интервью