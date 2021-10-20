Apple изобразила Крым частью России. МИД Украины поручил посольству в США разобраться

Компания "присоединила" Крым к РФ в приложении для артистов Фото: ЕРА

Агентство отмечает, что "российским" Крым изображен в приложении Apple Music для артистов, которое позволяет отслеживать прослушивание треков в разных странах.

"Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации", – сказал Николенко.

Он подчеркнул, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины".

На изображение Крыма "российским" в приложении Apple 19 октября обратило внимание Instagram-сообщество culture_ukraine. Украина изображена без полуострова, но при этом он есть на карте России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от no culture no future (@culture_ukraine)