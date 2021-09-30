Украинский гостелеканал "Дом" получил предупреждение от Нацсовета за карту с "российским" Крымом

"Национальный совет признал, что телеканал "Дом" (ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", город Киев) нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации. К телеканалу применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что изображение оккупированного Крыма "российским" в эфире национального канала "способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором".

Карту с "российским" Крымом телеканал показал 5 июля в начале и конце передачи "Русский дневник". По этому поводу в Нацсовет обратились народные депутаты и Служба безопасности Украины.

"Заместитель директора по вопросам планирования эфира телеканала "Дом" Вера Ельчик объяснила Национальному совету, что телеканал сразу отреагировал на этот факт и в тот же день извинился перед аудиторией. Она заверила, что со своей стороны руководство провело служебную проверку для выяснения причины этого досадного случая, который был квалифицирован как служебная халатность ответственных за производственный процесс сотрудников", – рассказал регулятор.

Его представители подчеркнули, что программа "Русский дневник" транслировалась "в повторе, и у работников телерадиоорганизации была возможность проверить объективность распространенной информации и устранить недостоверные факты".

"К сожалению, компания вовремя не приняла необходимые меры и допустила повторную трансляцию записи программы с правонарушением, которое, собственно, и привело к распространению в национальном эфире необъективной информации", – подчеркнули в Нацсовете.