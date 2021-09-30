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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украинский гостелеканал "Дом" получил предупреждение от Нацсовета за карту с "российским" Крымом

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Карту с "российским" Крымом телеканал показал в июле
Карту с "российским" Крымом телеканал показал в июле
Фото: pixabay.com

30 сентября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение государственному каналу "Дом" за показанную в эфире карту, на которой временно оккупированный Крым обозначен как часть России. Об этом проинформировал сайт регулятора.

"Национальный совет признал, что телеканал "Дом" (ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", город Киев) нарушил украинское законодательство, когда показал карту, на которой Автономная Республика Крым и город Севастополь обозначены как территории Российской Федерации. К телеканалу применена санкция "объявление предупреждения" по статье о распространении необъективной информации", – говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что изображение оккупированного Крыма "российским" в эфире национального канала "способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором".

Карту с "российским" Крымом телеканал показал 5 июля в начале и конце передачи "Русский дневник". По этому поводу в Нацсовет обратились народные депутаты и Служба безопасности Украины.

"Заместитель директора по вопросам планирования эфира телеканала "Дом" Вера Ельчик объяснила Национальному совету, что телеканал сразу отреагировал на этот факт и в тот же день извинился перед аудиторией. Она заверила, что со своей стороны руководство провело служебную проверку для выяснения причины этого досадного случая, который был квалифицирован как служебная халатность ответственных за производственный процесс сотрудников", – рассказал регулятор.

Его представители подчеркнули, что программа "Русский дневник" транслировалась "в повторе, и у работников телерадиоорганизации была возможность проверить объективность распространенной информации и устранить недостоверные факты".

"К сожалению, компания вовремя не приняла необходимые меры и допустила повторную трансляцию записи программы с правонарушением, которое, собственно, и привело к распространению в национальном эфире необъективной информации", – подчеркнули в Нацсовете.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

"Дом" – государственный круглосуточный развлекательно-информационный телеканал в составе госпредприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Он создан для объективного информирования украинцев, оказавшихся в оккупации, о ситуации в Украине, мире и в их временно оккупированных районах. Вещание он начал 2 марта 2021 года.

Теги: телевидение, Крым, оккупация, Нацсовет, народные депутаты, законодательство, трансляция, халатность, Служба безопасности Украины, телеканал Дом
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