В Украине два новых COVID-рекорда – максимум заболевших и умерших за сутки

Среди заболевших за последние сутки 1800 детей и 391 медработник.
До сих пор максимальное число заболевших коронавирусной инфекцией в стране за сутки составляло 22 415 – такой результат был зафиксирован днем ранее, 20 октября.
Выздоровело от болезни за вчерашний день 8530 человек, 5151 – попал в больницу.
614 пациентов умерло – это также максимальное число за время эпидемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 20 октября – 546.
За все время пандемии в Украине заболело 2 725 385 человек, выздоровело – 2 361 365 человек, летальных случаев – 63 003.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.