В Украине два новых COVID-рекорда – максимум заболевших и умерших за сутки

Более 5 тыс. украинцев 21 октября попали в больницу в COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди заболевших за последние сутки 1800 детей и 391 медработник.

До сих пор максимальное число заболевших коронавирусной инфекцией в стране за сутки составляло 22 415 – такой результат был зафиксирован днем ранее, 20 октября.

Выздоровело от болезни за вчерашний день 8530 человек, 5151 – попал в больницу.

614 пациентов умерло – это также максимальное число за время эпидемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 20 октября – 546.

За все время пандемии в Украине заболело 2 725 385 человек, выздоровело – 2 361 365 человек, летальных случаев – 63 003.