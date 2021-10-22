Ляшко поручил Кузину создать комиссию по случаям тяжелого течения COVID-19 у вакцинированных украинцев

В Минздраве таким образом хотят определять долю госпитализированных пациентов, имеющих поддельные документы о вакцинации против коронавируса.
"Это сложная тема, но я лично поручил главному государственному санврачу уже создать комиссию, которая будет рассматривать каждый такой случай – сложного протекания заболевания у вакцинированных людей или летального случая, если при этом была справка о вакцинации", – сказал Ляшко.
Он пояснил, что комиссия при Минздраве будет разбираться, "была ли реально сделана прививка", так как это "влияет на доказательную базу того или иного иммунобиологического препарата".
Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По его мнению, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.
За прошлую неделю Нацполиция открыла почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов, сообщил 18 октября глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.
С 21 октября в Украине начали проверять COVID-сертификаты.