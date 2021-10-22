Ляшко поручил Кузину создать комиссию по случаям тяжелого течения COVID-19 у вакцинированных украинцев

Комиссия при Минздраве будет разбираться, была ли реально сделана прививка от COVID-19 у пациентов, отметил Ляшко Фото: EPA

В Минздраве таким образом хотят определять долю госпитализированных пациентов, имеющих поддельные документы о вакцинации против коронавируса.

"Это сложная тема, но я лично поручил главному государственному санврачу уже создать комиссию, которая будет рассматривать каждый такой случай – сложного протекания заболевания у вакцинированных людей или летального случая, если при этом была справка о вакцинации", – сказал Ляшко.

Он пояснил, что комиссия при Минздраве будет разбираться, "была ли реально сделана прививка", так как это "влияет на доказательную базу того или иного иммунобиологического препарата".