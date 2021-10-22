ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Ляшко поручил Кузину создать комиссию по случаям тяжелого течения COVID-19 у вакцинированных украинцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Комиссия при Минздраве будет разбираться, была ли реально сделана прививка от COVID-19 у пациентов, отметил Ляшко
Комиссия при Минздраве будет разбираться, была ли реально сделана прививка от COVID-19 у пациентов, отметил Ляшко
Фото: EPA

Глава Минздрава Виктор Ляшко поручил своему заместителю – главному санврачу Украины Игорю Кузину создать комиссию по рассмотрению случаев тяжелого течения COVID-19 или летальных случаев от болезни у вакцинированных людей. Об этом Ляшко сообщил в комментарии журналистам 21 октября, пишет "Интерфакс-Украина".

В Минздраве таким образом хотят определять долю госпитализированных пациентов, имеющих поддельные документы о вакцинации против коронавируса.

"Это сложная тема, но я лично поручил главному государственному санврачу уже создать комиссию, которая будет рассматривать каждый такой случай – сложного протекания заболевания у вакцинированных людей или летального случая, если при этом была справка о вакцинации", – сказал Ляшко.

Он пояснил, что комиссия при Минздраве будет разбираться, "была ли реально сделана прививка", так как это "влияет на доказательную базу того или иного иммунобиологического препарата".

Контекст:

Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По его мнению, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

За прошлую неделю Нацполиция открыла почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов, сообщил 18 октября глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

С 21 октября в Украине начали проверять COVID-сертификаты.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, больница, болезнь, Минздрав, подделка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки, COVID-сертификат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я бы тебя съел!", "Очень хотел бы хоть лизнуть". Билык показала именной шоколад "от сладенькой Иринки"
"Я бы тебя съел!", "Очень хотел бы хоть лизнуть". Билык показала именной шоколад "от сладенькой Иринки"
Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа
Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа
"Как ты сюда попал?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Как ты сюда попал?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
"Это меня мой сынок загнал в больницу". Муж Маши Распутиной госпитализирован после скандала в шоу Малахова
"Это меня мой сынок загнал в больницу". Муж Маши Распутиной госпитализирован после скандала в шоу Малахова
"Подтягивайте свои шкрябки". Автор хита "Гуси" Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию
"Подтягивайте свои шкрябки". Автор хита "Гуси" Wellboy проведет в Киеве автограф-сессию
"О, господи. Потрясающе". Певица Сиара на светском мероприятии в платье без белья засветила голую грудь
"О, господи. Потрясающе". Певица Сиара на светском мероприятии в платье без белья засветила голую грудь
"Восхитительно и элегантно". Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием
"Восхитительно и элегантно". Футболист Александр Зинченко поздравил жену с 26-летием
  "Никогда не поздно отправиться на поиски любви". Jerry Heil снялась в "Межигорье" в образе 69-летней холостячки. Видео
  "Никогда не поздно отправиться на поиски любви". Jerry Heil снялась в "Межигорье" в образе 69-летней холостячки. Видео
"Так вырос! Мужичок!" Анатолий Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось три месяца
"Так вырос! Мужичок!" Анатолий Анатолич показал сына Нила, которому исполнилось три месяца
  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа
  "Он пробовал мои маленькие голубчики и стонал". Ольга Сумская призналась, чем "приворожила" мужа
"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным
"Что-то на лице мужчины не особо счастье видно", "Безотказная". 45-летняя Волочкова показала объятия с 38-летним возлюбленным
"На вас смотришь – и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
"На вас смотришь – и стареть не страшно". 75-летняя мать Наташи Королевой показала лабутены за $1195
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
Билли Айлиш запускает в продажу собственный парфюм во флаконах в виде женской груди. Фото
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  "Сам туда бы поехал на танке". Российский шоумен Угольников заявил, что поддерживает аннексию Крыма
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
  Как приготовить тирамису без сырых яиц. Простой рецепт от кулинарного блогера для фуршета
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS