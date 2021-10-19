В Украине с 21 октября начнут проверять COVID-сертификаты – замглавы патрульной полиции

По словам Билошицкого, проверять сертификаты будут не только полицейские, но и сотрудники Госпродпотребслужбы и центры контроля и профилактики заболеваний на местах.

"Проверку будут проводить в местах большого скопления людей, где может быть распространение болезни: во время перевозок, посещений заведений, рынков, торговых площадок", – сказал он.

Замглавы департамента отметил, что цифровые сертификаты будут проверять по QR-кодам с помощью специального программного обеспечения.

Бумажные свидетельства о вакцинации должны содержать информацию о виде прививки, количество введенных доз, подпись врача и печать учреждения здравоохранения.

"Если мы говорим о сертификате, который содержит QR-код и может быть проверен с помощью системы, то здесь подделки практически невозможны, потому что есть объединение базы, есть мгновенная проверка по базам. Если же мы говорим о бумажных свидетельствах, то есть случаи, когда их пытаются подделать, но хочу напомнить, что есть уже даже первые решения судов о привлечении к уголовной ответственности лиц, пытавшихся подделать. Поэтому за этим тоже будет контроль и будут проверяться очень тщательно", – заявил он.