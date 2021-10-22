Где наименьший уровень вакцинации от COVID-19 в Украине – там эффективнее сеть религиозной организации страны-агрессора – эксперт Минздрава

Булавинова спросила Данилюка, что, по его мнению, влияет на решение украинцев, которые, видя рост количества больных COVID-19 в стране, не хотят вакцинироваться против коронавируса.
"Уровень образованности… Идя на эфир [видел, как] возле Верховной Рады религиозная организация страны-агрессора [России] вывела людей [с призывами] о том, что нельзя вакцинироваться. Такая сеть ее псевдорелигиозной почти структуры есть по всей стране, но там, где наименьшее количество вакцинации, – они там наиболее эффективны. В том числе оттуда их лидеры", – ответил Данилюк.
По его словам, особенно большое влияние на уровень иммунизации людей религиозные организации имеют в сельской местности.
"В городах с вакцинацией лучше, но там уже влияет фейковая информация в СМИ, которые, опять-таки, в большинстве случаев являются русскоязычными ресурсами. Это тоже идет с востока, гораздо больше. И это также имеет влияние", – подчеркнул Данилюк.
19 октября возле Рады прошел церковный митинг против вакцинации детей, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.
Издание "Главком" писало в феврале 2021 года, что Украинская православная церковь Московского патриархата спровоцировала в соцсетях кампанию против "принудительной вакцинации", которую якобы готовит украинская власть.
В прошлом году наместник Почаевской лавры (УПЦ МП) Владимир выступил от имени монастыря с поддержкой заявления Синода Православной церкви Молдовы (является частью Русской православной церкви), в котором говорилось, что вакцинация от COVID-19 может привести к массовому чипированию людей.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
В Украине по состоянию на 21 октября минимум одну дозу вакцины получили 8,4 млн человек, а 6,7 млн получили вторую дозу и завершили иммунизацию.
По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, наименьший уровень вакцинации против коронавируса в Черновицкой (сделано 285,2 тыс. прививок), Волынской (290,3 тыс.), Кировоградской (313,2 тыс.), Ровенской (336,3 тыс.), Тернопольской (336,8 тыс.), Закарпатской (346 тыс.) областях.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, около 98% госпитализированных с коронавирусом в Украине граждан не были вакцинированы.