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Где наименьший уровень вакцинации от COVID-19 в Украине – там эффективнее сеть религиозной организации страны-агрессора – эксперт Минздрава

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Религиозная организация страны-агрессора вывела людей возле Рады против вакцинации, отметил Данилюк
Религиозная организация страны-агрессора вывела людей возле Рады против вакцинации, отметил Данилюк
Фото: PavlovskyNews / Telegram

Отказ некоторых украинцев вакцинироваться от COVID-19 можно объяснить уровнем их образованности и религиозными убеждениями. Такое мнение в интервью эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой, которое было опубликовано 19 октября на ее YouTube-канале, выразил руководитель экспертной группы по вопросам оказания экстренной медицинской помощи директората медицинских услуг Минздрава Украины Александр Данилюк.

Булавинова спросила Данилюка, что, по его мнению, влияет на решение украинцев, которые, видя рост количества больных COVID-19 в стране, не хотят вакцинироваться против коронавируса.   

"Уровень образованности… Идя на эфир [видел, как] возле Верховной Рады религиозная организация страны-агрессора [России] вывела людей [с призывами] о том, что нельзя вакцинироваться. Такая сеть ее псевдорелигиозной почти структуры есть по всей стране, но там, где наименьшее количество вакцинации, – они там наиболее эффективны. В том числе оттуда их лидеры", – ответил Данилюк.

По его словам, особенно большое влияние на уровень иммунизации людей религиозные организации имеют в сельской местности.

"В городах с вакцинацией лучше, но там уже влияет фейковая информация в СМИ, которые, опять-таки, в большинстве случаев являются русскоязычными ресурсами. Это тоже идет с востока, гораздо больше. И это также имеет влияние", – подчеркнул Данилюк.

19 октября возле Рады прошел церковный митинг против вакцинации детей, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

Издание "Главком" писало в феврале 2021 года, что Украинская православная церковь Московского патриархата спровоцировала в соцсетях кампанию против "принудительной вакцинации", которую якобы готовит украинская власть.

В прошлом году наместник Почаевской лавры (УПЦ МП) Владимир выступил от имени монастыря с поддержкой заявления Синода Православной церкви Молдовы (является частью Русской православной церкви), в котором говорилось, что вакцинация от COVID-19 может привести к массовому чипированию людей.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В Украине по состоянию на 21 октября минимум одну дозу вакцины получили 8,4 млн человек, а 6,7 млн получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, наименьший уровень вакцинации против коронавируса в Черновицкой (сделано 285,2 тыс. прививок), Волынской (290,3 тыс.), Кировоградской (313,2 тыс.), Ровенской (336,3 тыс.), Тернопольской (336,8 тыс.), Закарпатской (346 тыс.) областях.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, около 98% госпитализированных с коронавирусом в Украине граждан не были вакцинированы.

Теги: Россия, Украина, медицина, религия, УПЦ МП, церковь, вакцинация, украинцы, Минздрав, интервью, здравоохранение, коронавирус, чипирование, прививки, Катерина Булавинова
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