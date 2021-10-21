Ляшко: Около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы

Он призвал не ждать вхождения регионов в "красную" зону.
"Сегодня есть возможность сделать так, чтобы он туда не попал: нужно встать с дивана, прийти в пункт вакцинации и вакцинироваться. Почему это важно? Поскольку при переводе в "красный" уровень эпидемической небезопасности есть три критерия, касающихся госпитализации. Уровень госпитализации, процент госпитализированных, а также занятость койко-мест с кислородом. Что показывает сегодня статистика? Что среди госпитализированных 95-98% невакцинированных... [Поэтому] вакцинируемся – предотвращаем госпитализации, не допускаем "красного" уровня эпидемической опасности: работают школы, детские садики, бизнес, экономика, поднимаем уровень экономики, инвестируем в систему здравоохранения", – заявил министр.
Ляшко также сообщил, что в Украине растет динамика вакцинации.
"Сейчас мы видим рост количества вакцинированных. Три дня подряд – суточный рекорд, и вчера приятный рекорд: 251 тысяча [прививок] за сутки сделана. Мы вышли на тот уровень, на который европейские страны выходят за четыре-пять месяцев. Если посмотреть, когда у нас появился доступ к вакцине, а это июль, то мы наверстали те же самые европейские темпы. Главное – чтобы они не спали", – сказал глава Минздрава.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 62,3 тыс. пациентов. 20 октября в стране зафиксировали 22,4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, это максимальное количество с начала эпидемии.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.
В Украине по состоянию на 21 октября минимум одну дозу вакцины получили 8,4 млн человек, а 6,7 млн получили вторую дозу и завершили иммунизацию.