Ляшко: Около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине не были вакцинированы

Он призвал не ждать вхождения регионов в "красную" зону.

"Сегодня есть возможность сделать так, чтобы он туда не попал: нужно встать с дивана, прийти в пункт вакцинации и вакцинироваться. Почему это важно? Поскольку при переводе в "красный" уровень эпидемической небезопасности есть три критерия, касающихся госпитализации. Уровень госпитализации, процент госпитализированных, а также занятость койко-мест с кислородом. Что показывает сегодня статистика? Что среди госпитализированных 95-98% невакцинированных... [Поэтому] вакцинируемся – предотвращаем госпитализации, не допускаем "красного" уровня эпидемической опасности: работают школы, детские садики, бизнес, экономика, поднимаем уровень экономики, инвестируем в систему здравоохранения", – заявил министр.

Ляшко также сообщил, что в Украине растет динамика вакцинации.

"Сейчас мы видим рост количества вакцинированных. Три дня подряд – суточный рекорд, и вчера приятный рекорд: 251 тысяча [прививок] за сутки сделана. Мы вышли на тот уровень, на который европейские страны выходят за четыре-пять месяцев. Если посмотреть, когда у нас появился доступ к вакцине, а это июль, то мы наверстали те же самые европейские темпы. Главное – чтобы они не спали", – сказал глава Минздрава.