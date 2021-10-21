Заполняемость в COVID-отделениях больниц Украины составляет 65%, власти собираются разворачивать вторую очередь – нардеп Дмитриева

Дмитриева: В реанимации очень тяжелые больные... И все они не вакцинированы Фото: Оксана Дмитрієва / Facebook

"Обсуждалось, чтобы разворачивать вторую очередь больниц для больных. Стоит понимать, что это за цифра 65%: это в одной больнице может быть 100-процентная заполняемость, а в другой на 20%. То есть городские головы должны самостоятельно смотреть на ситуацию и принимать решения", – пояснила она.

Дмитриева подчеркнула, что надеяться на антитела после однажды перенесенного заболевания, чтобы минимизировать риски тяжелого течения болезни, не стоит: единственное, что сможет ослабить волну заболеваемости и уменьшить нагрузку на больницы, – это вакцинация.

По словам народного депутата, лишь незначительный процент привитых людей попадает в больницы, причем не в реанимационные отделения.

"Главный врач скорой помощи во Львове сказал, что такого наплыва пациентов не было. В реанимации очень тяжелые больные... И все они не вакцинированы. Только 3% из всех госпитализированных привиты, и эти люди не в реанимации, а в обычных отделениях. Возрастная категория людей, которые находятся в реанимации, – это 40 лет", – отметила замглавы комитета.

По ее мнению, проанализировать, когда в Украине будут пик и спад заболеваемости COVID-19, прогнозировать невозможно, так как вирус сейчас очень агрессивен.

"Очень высокими темпами все идет. Кроме того, это не только у нас, темпы растут и по всей Европе", – отметила Дмитриева.