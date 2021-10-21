Заполняемость в COVID-отделениях больниц Украины составляет 65%, власти собираются разворачивать вторую очередь – нардеп Дмитриева

"Обсуждалось, чтобы разворачивать вторую очередь больниц для больных. Стоит понимать, что это за цифра 65%: это в одной больнице может быть 100-процентная заполняемость, а в другой на 20%. То есть городские головы должны самостоятельно смотреть на ситуацию и принимать решения", – пояснила она.
Дмитриева подчеркнула, что надеяться на антитела после однажды перенесенного заболевания, чтобы минимизировать риски тяжелого течения болезни, не стоит: единственное, что сможет ослабить волну заболеваемости и уменьшить нагрузку на больницы, – это вакцинация.
По словам народного депутата, лишь незначительный процент привитых людей попадает в больницы, причем не в реанимационные отделения.
"Главный врач скорой помощи во Львове сказал, что такого наплыва пациентов не было. В реанимации очень тяжелые больные... И все они не вакцинированы. Только 3% из всех госпитализированных привиты, и эти люди не в реанимации, а в обычных отделениях. Возрастная категория людей, которые находятся в реанимации, – это 40 лет", – отметила замглавы комитета.
По ее мнению, проанализировать, когда в Украине будут пик и спад заболеваемости COVID-19, прогнозировать невозможно, так как вирус сейчас очень агрессивен.
"Очень высокими темпами все идет. Кроме того, это не только у нас, темпы растут и по всей Европе", – отметила Дмитриева.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 62,3 тыс. пациентов. 20 октября в стране зафиксировали 22,4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, это максимальное количество с начала эпидемии.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.