Черкасская область может попасть в "красную" зону уже на следующей неделе – Скичко

Он отметил, что за последние две недели в Черкасской области подтвердили около 6 тыс. случаев COVID-19, умерло 143 человека.
"Если сравнивать статистику сентября и октября, то в сентябре загруженность коек была 7%. На сегодняшний день она – уже более 50%. Мы прекрасно понимаем, анализируя ситуацию, что с такими темпами мы уверенно шагаем к "красной" зоне. И, скорее всего, "красная" зона может быть введена уже в этот понедельник [25 октября]", – сказал он.
Скичко напомнил, что в "красной" зоне действует ряд ограничений, но только для невакцинированных граждан. Глава ОГА призвал вакцинироваться против коронавируса до вхождения региона в "красную" зону, чтобы избежать нагрузки на систему здравоохранения.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 62,3 тыс. пациентов. 20 октября в стране зафиксировали 22,4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, это максимальное количество с начала эпидемии.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ограничения "красной" зоны не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.
Также с 21 октября вступают в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте теперь нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.
Согласно индикаторным показателям Минздрава, по состоянию на 21 октября Черкасская область соответствует "оранжевому" уровню эпидемической опасности. В регионе с начала эпидемии подтвердили 94,8 тыс. случаев коронавируса (469 за последние сутки), умерло 1490 человек (восемь за последние сутки).