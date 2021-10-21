Черкасская область может попасть в "красную" зону уже на следующей неделе – Скичко

Он отметил, что за последние две недели в Черкасской области подтвердили около 6 тыс. случаев COVID-19, умерло 143 человека.

"Если сравнивать статистику сентября и октября, то в сентябре загруженность коек была 7%. На сегодняшний день она – уже более 50%. Мы прекрасно понимаем, анализируя ситуацию, что с такими темпами мы уверенно шагаем к "красной" зоне. И, скорее всего, "красная" зона может быть введена уже в этот понедельник [25 октября]", – сказал он.

Скичко напомнил, что в "красной" зоне действует ряд ограничений, но только для невакцинированных граждан. Глава ОГА призвал вакцинироваться против коронавируса до вхождения региона в "красную" зону, чтобы избежать нагрузки на систему здравоохранения.