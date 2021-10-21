В Тернопольской области умер трехмесячный ребенок с COVID-19. Медики говорят, что госпитализации не было

"Ребенок умер дома. Его в больницу не госпитализировали. Мы об этом случае узнали вчера. Сейчас идет расследование, и только после него будут известны какие-то подробности", – сказала она.
Общественному эпидемиолог областного центра контроля болезней Владимир Паничев уточнил, что ребенку было два месяца и 29 дней.
"Диагноз "коронавирус" подтвержден посмертно. При жизни диагноз не был установлен. При вскрытии трупа ребенка судмедэксперт заподозрил, что это коронавирус. Были отобраны материалы, и лабораторно подтвердили COVID-19. Смерть в таком возрасте – это впервые мы зарегистрировали", – объяснил медик.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Осенью 2021 года в Украине ухудшилась эпидемическая ситуация. 20 октября был установлен новый рекорд суточного прироста инфицированных коронавирусом (плюс 22 415) и максимальное число смертей (546). С начала эпидемии в стране подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 62 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,35 млн украинцев.