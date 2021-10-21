В Тернопольской области умер трехмесячный ребенок с COVID-19. Медики говорят, что госпитализации не было

"Ребенок умер дома. Его в больницу не госпитализировали. Мы об этом случае узнали вчера. Сейчас идет расследование, и только после него будут известны какие-то подробности", – сказала она.

Общественному эпидемиолог областного центра контроля болезней Владимир Паничев уточнил, что ребенку было два месяца и 29 дней.

"Диагноз "коронавирус" подтвержден посмертно. При жизни диагноз не был установлен. При вскрытии трупа ребенка судмедэксперт заподозрил, что это коронавирус. Были отобраны материалы, и лабораторно подтвердили COVID-19. Смерть в таком возрасте – это впервые мы зарегистрировали", – объяснил медик.