"Укрзалізниця" развернула пункты вакцинации от коронавируса на крупных вокзалах

Пункты тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.
"Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут пройти исследование за 350 грн. Агентом железной дороги в проведении экспресс-тестирования стала медицинская лаборатория CSD, она предложила самую выгодную стоимость услуг", – уточнили в релизе.
С сегодняшнего дня на пяти вокзалах Украины начали действовать пункты бесплатной вакцинации от коронавируса – в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.
"Укрзалізниця" планирует увеличить число вокзалов, где можно вакцинироваться и сделать тест на коронавирус.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 62,3 тыс. пациентов.
21 октября вступили в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.