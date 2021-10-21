"Укрзалізниця" развернула пункты вакцинации от коронавируса на крупных вокзалах

На пяти вокзалах Украины начали работать пункты вакцинации от COVID-19 Фото: city.kharkov.ua

Пункты тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.

"Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут пройти исследование за 350 грн. Агентом железной дороги в проведении экспресс-тестирования стала медицинская лаборатория CSD, она предложила самую выгодную стоимость услуг", – уточнили в релизе.

С сегодняшнего дня на пяти вокзалах Украины начали действовать пункты бесплатной вакцинации от коронавируса – в Киеве, Львове, Харькове, Одессе и Днепре.

"Укрзалізниця" планирует увеличить число вокзалов, где можно вакцинироваться и сделать тест на коронавирус.