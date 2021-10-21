ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине может наступить раньше, чем прогнозировали – Радуцкий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Минздраве заявляли, что пик заболеваемости COVID-19 в стране наступит в ноябре
В Минздраве заявляли, что пик заболеваемости COVID-19 в стране наступит в ноябре
Фото: EPA

Пик заболеваемости COVID-19 в Украине может наступить не в ноябре, как прогнозировал Минздрав, а раньше.

Об этом 21 октября в комментарии "РБК-Украина" сказал народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Пик прогнозировали на середину ноября, но судя по цифрам, которые видим сейчас, боюсь, что он наступит даже раньше. Опираясь на статистику прошлых волн, спад начнется не раньше января в лучшем случае", – сказал нардеп.

Он отметил, что в некоторых регионах "красной" зоны в три раза увеличилось количество вакцинаций в день. По мнению Радуцкого, в случае сохранения этой тенденции Украина может избежать весенней волны коронавируса.

27 сентября замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что Минздрав ожидает пик заболеваемости COVID-19 в стране в ноябре. 5 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Украина может достичь нового пика заболеваемости COVID-19 в конце октября.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 62,3 тыс. пациентов. 20 октября в стране зафиксировали 22,4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, это абсолютный рекорд за время пандемии.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Теги: Украина, вакцинация, Михаил Радуцкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Малышка на миллиард". Участница "Танцев со звездами" Власова опубликовала эффектное фото. В сети активно обсуждают
"Малышка на миллиард". Участница "Танцев со звездами" Власова опубликовала эффектное фото. В сети активно обсуждают
  "Жена погибшего прапорщика". Солистка группы Onuka Жижченко рассказала, что с ней бывает после чрезмерного употребления алкоголя
  "Жена погибшего прапорщика". Солистка группы Onuka Жижченко рассказала, что с ней бывает после чрезмерного употребления алкоголя
"Самый большой тунец". Экс-участница "ВИА Гры" Котова снялась в купальнике
"Самый большой тунец". Экс-участница "ВИА Гры" Котова снялась в купальнике
Макс Леонов после аварии возвращается в шоу "Танцы со звездами"
Макс Леонов после аварии возвращается в шоу "Танцы со звездами"
"Можно шторки раздвинуть?" Каменских снялась в микробикини
"Можно шторки раздвинуть?" Каменских снялась в микробикини
В сети раскритиковали рекламу Swarovski, в которой дочь Мадонны засветила голую грудь и небритые подмышки
В сети раскритиковали рекламу Swarovski, в которой дочь Мадонны засветила голую грудь и небритые подмышки
"Лицо в кровь". Звезда "Крепостной" Мишина показала изувеченное лицо
"Лицо в кровь". Звезда "Крепостной" Мишина показала изувеченное лицо
"Какая красотка". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в откровенном платье без белья
"Какая красотка". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в откровенном платье без белья
"Пузик! Супер!", "Вы оба горите от счастья!" Каменских и Потап записали совместное видео
"Пузик! Супер!", "Вы оба горите от счастья!" Каменских и Потап записали совместное видео
  "Я нормальный человек, я не закодирована". Экс-жена Dzidzio певица Slavia рассказала о своем отношении к алкоголю
  "Я нормальный человек, я не закодирована". Экс-жена Dzidzio певица Slavia рассказала о своем отношении к алкоголю
"Крепкие надежные мужские руки", "Честный снимок". Брухунова показала интимное фото с 76-летним Петросяном
"Крепкие надежные мужские руки", "Честный снимок". Брухунова показала интимное фото с 76-летним Петросяном
  Мила Кунис рассказала, что посоветовала сделать семилетней дочери со своими обидчиками
  Мила Кунис рассказала, что посоветовала сделать семилетней дочери со своими обидчиками
"Gucci на моей киске". Майли Сайрус показала крупным планом промежность в прозрачных трусах
"Gucci на моей киске". Майли Сайрус показала крупным планом промежность в прозрачных трусах
Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева попала в ДТП
Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева попала в ДТП
"Вкусняшка", "Похожа на большую птицу". 55-летняя Хайек позировала в бассейне
"Вкусняшка", "Похожа на большую птицу". 55-летняя Хайек позировала в бассейне
"Прекрасная секси-леди", "Милфа". В сети обсуждают новые снимки Каменских
"Прекрасная секси-леди", "Милфа". В сети обсуждают новые снимки Каменских
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS