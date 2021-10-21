Пик заболеваемости COVID-19 в Украине может наступить раньше, чем прогнозировали – Радуцкий

В Минздраве заявляли, что пик заболеваемости COVID-19 в стране наступит в ноябре Фото: EPA

Об этом 21 октября в комментарии "РБК-Украина" сказал народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Пик прогнозировали на середину ноября, но судя по цифрам, которые видим сейчас, боюсь, что он наступит даже раньше. Опираясь на статистику прошлых волн, спад начнется не раньше января в лучшем случае", – сказал нардеп.

Он отметил, что в некоторых регионах "красной" зоны в три раза увеличилось количество вакцинаций в день. По мнению Радуцкого, в случае сохранения этой тенденции Украина может избежать весенней волны коронавируса.

27 сентября замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что Минздрав ожидает пик заболеваемости COVID-19 в стране в ноябре. 5 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Украина может достичь нового пика заболеваемости COVID-19 в конце октября.