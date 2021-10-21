Пик заболеваемости COVID-19 в Украине может наступить раньше, чем прогнозировали – Радуцкий

Об этом 21 октября в комментарии "РБК-Украина" сказал народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
"Пик прогнозировали на середину ноября, но судя по цифрам, которые видим сейчас, боюсь, что он наступит даже раньше. Опираясь на статистику прошлых волн, спад начнется не раньше января в лучшем случае", – сказал нардеп.
Он отметил, что в некоторых регионах "красной" зоны в три раза увеличилось количество вакцинаций в день. По мнению Радуцкого, в случае сохранения этой тенденции Украина может избежать весенней волны коронавируса.
27 сентября замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что Минздрав ожидает пик заболеваемости COVID-19 в стране в ноябре. 5 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Украина может достичь нового пика заболеваемости COVID-19 в конце октября.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 62,3 тыс. пациентов. 20 октября в стране зафиксировали 22,4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, это абсолютный рекорд за время пандемии.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.