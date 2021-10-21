В Польше в ближайшие недели планируют разрешить третью дозу вакцины от COVID-19 всем желающим

Вакцинация от COVID-19 в Польше началась 27 декабря 2020 года Фото: EPA

Сейчас в Польше третью дозу могут получить люди с иммунодефицитом, ВИЧ, а также пациенты после трансплантации и онкобольные. Также с 24 сентября дополнительную дозу могут получить люди в возрасте от 50 лет.

"В интересах безопасности поляков правительство работает над процессом, который вскоре позволит вакцинировать третьей дозой всех взрослых людей в Польше, которые на данный момент получили две дозы препарата. Вместе с министром здравоохранения было решено, что такие вакцинации можно будет начать в течение нескольких недель", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что вводить бустерную дозу рекомендуют не ранее, чем через шесть месяцев после завершения курса вакцинации.