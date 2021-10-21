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В Польше в ближайшие недели планируют разрешить третью дозу вакцины от COVID-19 всем желающим

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Вакцинация от COVID-19 в Польше началась 27 декабря 2020 года
Вакцинация от COVID-19 в Польше началась 27 декабря 2020 года
Фото: EPA

Правительство Польши планирует в ближайшее время разрешить дополнительную дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, проинформировала пресс-служба польского правительства 20 октября.

Сейчас в Польше третью дозу могут получить люди с иммунодефицитом, ВИЧ, а также пациенты после трансплантации и онкобольные. Также с 24 сентября дополнительную дозу могут получить люди в возрасте от 50 лет.

"В интересах безопасности поляков правительство работает над процессом, который вскоре позволит вакцинировать третьей дозой всех взрослых людей в Польше, которые на данный момент получили две дозы препарата. Вместе с министром здравоохранения было решено, что такие вакцинации можно будет начать в течение нескольких недель", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что вводить бустерную дозу рекомендуют не ранее, чем через шесть месяцев после завершения курса вакцинации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Вакцинация от COVID-19 в Польше стартовала 27 декабря 2020 года. По данным Польского Минздрава, в стране полностью привиты почти 19,8 млн пациентов. Население Польши – 38 млн человек.

На фоне распространения штамма коронавируса "Дельта" некоторые страны, в частности ИзраильГерманияБразилия и США, начали вводить третью (бустерную) дозу вакцины своим гражданам.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

Эксперты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США и ВОЗ пришли к выводу, что третья доза вакцины от COVID-19 не является обязательной для всего населения.

11 октября консультативная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала вводить третью дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленной иммунной системой.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Польша, вакцинация, Матеуш Моравецкий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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