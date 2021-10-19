Камельчук считает "нарушением Конституции" проект постановления о допуске в Раду по COVID-сертификату или ПЦР-тесту

Об этом политик сказал в кулуарах Верховной Рады журналистам 19 октября, пишет LB.ua.

Камельчук заявил, что не будет голосовать за этот проект постановления.

"Я не собираюсь нарушать Конституцию Украины", – сказал он.

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Контекст:

Камельчук известен тем, что называл COVID-19 "выдуманной болезнью". Кроме того, он говорил, что вакцинация от коронавируса "приносит смерти", а политики демонстрируют "псевдовакцинацию".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Минздрав Украины 7 октября издал приказ, согласно которому обязательно должны быть вакцинированы от коронавируса педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений, а также местных, районных и городских государственных администраций.