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В "Укрзалізниці" рассказали, сколько пассажиров не пустили в поезда за первый день действия новых правил перевозок

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Экспресс-тесты на COVID-19 можно сделать на 10 железнодорожных вокзалах
Экспресс-тесты на COVID-19 можно сделать на 10 железнодорожных вокзалах
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

В течение первого дня действия новых правил проезда в поезда не пустили 175 пассажиров из-за отсутствия документов о вакцинации от коронавируса или негативных результатов тестов на COVID-19. Об этом сообщили в "Укрзалiзницi".

Чтобы урегулировать конфликтные ситуации, пришлось 25 раз вызывать полицейских, уточнил перевозчик. Пассажиров не пускали, поскольку у них не было одного из следующих документов:

  • справки, подтверждающей получение одной дозы вакцины от коронавируса;
  • сертификата о прохождении полного курса вакцинации;
  • отрицательного результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действителен в течение 72 часов.

Если указанных документов у пассажиров поездов нет, они могут сделать экспресс-тесты на COVID-19 на 10 железнодорожных вокзалах: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве (на станции Полтава-Киевская), напомнили в "Укрзалiзницi".

"В случае отрицательного теста пассажиры смогут совершить посадку в поезда. Стоимость такого тестирования для лиц, имеющих билет на поезд, – 350 грн. Со вчерашнего дня было сделано более 1500 тестов, из которых 30 оказались положительными".

Пункты вакцинации работают на 10 вокзалах, за сутки в них вакцинировалось около 700 человек, добавили в компании.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. 

По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 23,8 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 63 тыс. пациентов с COVID-19.

С 21 октября вступили в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте в "желтой", "оранжевой" или "красной" зонах теперь нужно иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19. Несовершеннолетним пассажирам эти документы предъявлять не нужно.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в "красной" зоне будет Сумская область. Остальные регионы находятся в "желтой" или "оранжевой" зонах.

Теги: Одесса, Харьков, Полтава, Укрзалізниця, Днепр, вакцинация, Мукачево, билеты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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