В "Укрзалізниці" рассказали, сколько пассажиров не пустили в поезда за первый день действия новых правил перевозок

Экспресс-тесты на COVID-19 можно сделать на 10 железнодорожных вокзалах Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Чтобы урегулировать конфликтные ситуации, пришлось 25 раз вызывать полицейских, уточнил перевозчик. Пассажиров не пускали, поскольку у них не было одного из следующих документов:

справки, подтверждающей получение одной дозы вакцины от коронавируса;

сертификата о прохождении полного курса вакцинации;

отрицательного результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действителен в течение 72 часов.

Если указанных документов у пассажиров поездов нет, они могут сделать экспресс-тесты на COVID-19 на 10 железнодорожных вокзалах: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве (на станции Полтава-Киевская), напомнили в "Укрзалiзницi".

"В случае отрицательного теста пассажиры смогут совершить посадку в поезда. Стоимость такого тестирования для лиц, имеющих билет на поезд, – 350 грн. Со вчерашнего дня было сделано более 1500 тестов, из которых 30 оказались положительными".

Пункты вакцинации работают на 10 вокзалах, за сутки в них вакцинировалось около 700 человек, добавили в компании.