В "Укрзалізниці" рассказали, сколько пассажиров не пустили в поезда за первый день действия новых правил перевозок

Чтобы урегулировать конфликтные ситуации, пришлось 25 раз вызывать полицейских, уточнил перевозчик. Пассажиров не пускали, поскольку у них не было одного из следующих документов:
Если указанных документов у пассажиров поездов нет, они могут сделать экспресс-тесты на COVID-19 на 10 железнодорожных вокзалах: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве (на станции Полтава-Киевская), напомнили в "Укрзалiзницi".
"В случае отрицательного теста пассажиры смогут совершить посадку в поезда. Стоимость такого тестирования для лиц, имеющих билет на поезд, – 350 грн. Со вчерашнего дня было сделано более 1500 тестов, из которых 30 оказались положительными".
Пункты вакцинации работают на 10 вокзалах, за сутки в них вакцинировалось около 700 человек, добавили в компании.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 23,8 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 63 тыс. пациентов с COVID-19.
С 21 октября вступили в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте в "желтой", "оранжевой" или "красной" зонах теперь нужно иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19. Несовершеннолетним пассажирам эти документы предъявлять не нужно.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в "красной" зоне будет Сумская область. Остальные регионы находятся в "желтой" или "оранжевой" зонах.