В "Укрзалізниці" рассказали, сколько пассажиров вакцинировали от COVID-19 на вокзалах страны

Пункты вакцинации работали на семи вокзалах: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Нежине и Коростене. "Укрзалізниця" планирует увеличить количество пунктов.

Лидируют по количеству проведенных прививок два пункта на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

"Здесь состоянию на 17.00 было вакцинировано 133 человека, на Львовском вокзале – 91 человек, Днепропетровском – 88 человек, остальные – на других вокзалах. Пункты вакцинации в Киеве работают круглосуточно, на других вокзалах – по гибкому графику, его можно уточнить непосредственно на месте", – рассказали в пресс-службе.

Центры экспресс-тестирования COVID-19 на всех вокзалах работают круглосуточно. По состоянию на 17.00 их услугами воспользовалось около 1 тыс. пассажиров, у семи из них результат ПЦР-теста оказался положительным.

В связи с новыми правилами перевозки пассажиров 21 октября железнодорожники не допустили к поездке 30 пассажиров, одного пассажира сняли с рейса.

На крупнейших железнодорожных вокзалах Украины начали работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Пункты тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве. Пассажиры, имеющие билет на поезд, могут сделать тест за 350 грн.