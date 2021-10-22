В "Укрзалізниці" рассказали, сколько пассажиров вакцинировали от COVID-19 на вокзалах страны

Пункты вакцинации работали на семи вокзалах: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Нежине и Коростене. "Укрзалізниця" планирует увеличить количество пунктов.
Лидируют по количеству проведенных прививок два пункта на Центральном железнодорожном вокзале Киева.
"Здесь состоянию на 17.00 было вакцинировано 133 человека, на Львовском вокзале – 91 человек, Днепропетровском – 88 человек, остальные – на других вокзалах. Пункты вакцинации в Киеве работают круглосуточно, на других вокзалах – по гибкому графику, его можно уточнить непосредственно на месте", – рассказали в пресс-службе.
Центры экспресс-тестирования COVID-19 на всех вокзалах работают круглосуточно. По состоянию на 17.00 их услугами воспользовалось около 1 тыс. пассажиров, у семи из них результат ПЦР-теста оказался положительным.
В связи с новыми правилами перевозки пассажиров 21 октября железнодорожники не допустили к поездке 30 пассажиров, одного пассажира сняли с рейса.
На крупнейших железнодорожных вокзалах Украины начали работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Пункты тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве. Пассажиры, имеющие билет на поезд, могут сделать тест за 350 грн.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 63 тыс. пациентов.
21 октября вступили в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.