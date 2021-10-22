В киевском крематории ответили на заявление Радуцкого об очереди из катафалков

Об этом идет речь в ответе коммунального предприятия на запрос "Радіо Свобода".
"Озвученное заявление председателя комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого не соответствует действительности", – заявили в администрации ритуальной службы крематория.
Там сообщили, что в течение 2020 года в Киеве было кремировано 1470 умерших от COVID-19, а за период с 1 января по 20 октября 2021 года – 3144. При этом 335 умерших кремировали за первые 20 дней октября.
Заявление Радуцкого об очереди из катафалков прозвучало 20 октября в Верховной Раде. Парламентарий анализировал ситуацию с распространением коронавируса в Украине, призывал соблюдать карантинные ограничения и вакцинироваться от COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончалось более 63 тыс. пациентов с COVID-19.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ожидается в зимний период.