В киевском крематории ответили на заявление Радуцкого об очереди из катафалков

В киевском крематории сообщили, что в 2020 году кремировали почти 1,5 тыс. умерших от коронавируса, а за первые 10 месяцев текущего года – уже более 3 тыс. Фото: kiev.informator.ua

Об этом идет речь в ответе коммунального предприятия на запрос "Радіо Свобода".

"Озвученное заявление председателя комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого не соответствует действительности", – заявили в администрации ритуальной службы крематория.

Там сообщили, что в течение 2020 года в Киеве было кремировано 1470 умерших от COVID-19, а за период с 1 января по 20 октября 2021 года – 3144. При этом 335 умерших кремировали за первые 20 дней октября.

Заявление Радуцкого об очереди из катафалков прозвучало 20 октября в Верховной Раде. Парламентарий анализировал ситуацию с распространением коронавируса в Украине, призывал соблюдать карантинные ограничения и вакцинироваться от COVID-19.