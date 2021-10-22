Ляшко рассказал, что в Минздраве планируют делать с врачами-антивакцинаторами

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк отметила, что ситуация с эпидемией показала уровень образования украинских медиков.

"С одной стороны, много медиков, те, которые [находятся] с COVID-больными, работают на грани жизни и смерти. А с другой стороны, есть много медиков, в частности семейных врачей, которые являются активными антивакцинаторами", – заявила она.

Кондратюк спросила, что Минздрав планирует делать, чтобы переубедить таких людей, чтобы они прилагали больше усилий для вакцинации.

"Недавно СМИ облетели кадры лечения больных в COVID-отделениях, которые опубликовал Минздрав. Одного человека с этих фото уже не стало. Его жизнь забрала не просто коронавирусная болезнь, он умер из-за пандемии безответственности. Распространение фейков и лжи о вакцинации ежедневно забирает чью-то жизнь. [...] Относительно медиков, которые отговаривают вакцинироваться от COVID-19 – а такие есть – мы их достаточно быстро выявим. Нам это позволит сделать электронная система здравоохранения. При большем росте охвата прививками у нас будут оставаться низкие уровни вакцинации именно среди тех семейных врачей, которые, наверное, почему-то не доверяют вакцине. Мы с ними проведем другой разговор", – ответил Ляшко.