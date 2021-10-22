Ляшко рассказал, что в Минздраве планируют делать с врачами-антивакцинаторами

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк отметила, что ситуация с эпидемией показала уровень образования украинских медиков.
"С одной стороны, много медиков, те, которые [находятся] с COVID-больными, работают на грани жизни и смерти. А с другой стороны, есть много медиков, в частности семейных врачей, которые являются активными антивакцинаторами", – заявила она.
Кондратюк спросила, что Минздрав планирует делать, чтобы переубедить таких людей, чтобы они прилагали больше усилий для вакцинации.
"Недавно СМИ облетели кадры лечения больных в COVID-отделениях, которые опубликовал Минздрав. Одного человека с этих фото уже не стало. Его жизнь забрала не просто коронавирусная болезнь, он умер из-за пандемии безответственности. Распространение фейков и лжи о вакцинации ежедневно забирает чью-то жизнь. [...] Относительно медиков, которые отговаривают вакцинироваться от COVID-19 – а такие есть – мы их достаточно быстро выявим. Нам это позволит сделать электронная система здравоохранения. При большем росте охвата прививками у нас будут оставаться низкие уровни вакцинации именно среди тех семейных врачей, которые, наверное, почему-то не доверяют вакцине. Мы с ними проведем другой разговор", – ответил Ляшко.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением штамма "Дельта" четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.
По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончалось более 63 тыс. пациентов с COVID-19.
Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.
С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито 8,5 млн человек, полностью вакцинированы и получили две дозы препаратов от COVID-19 6,8 млн граждан.