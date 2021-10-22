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Ляшко рассказал, что в Минздраве планируют делать с врачами-антивакцинаторами

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Ляшко анонсировал "другой разговор" с врачами, которые отговаривают вакцинироваться от COVID-19
Ляшко анонсировал "другой разговор" с врачами, которые отговаривают вакцинироваться от COVID-19
Фото: rada.gov.ua

Министерство здравоохранения Украины будет отслеживать семейных врачей, которые выступают против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, при помощи системы электронного здравоохранения (еHealth). Об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Вице-спикер Рады Елена Кондратюк отметила, что ситуация с эпидемией показала уровень образования украинских медиков. 

"С одной стороны, много медиков, те, которые [находятся] с COVID-больными, работают на грани жизни и смерти. А с другой стороны, есть много медиков, в частности семейных врачей, которые являются активными антивакцинаторами", – заявила она.

Кондратюк спросила, что Минздрав планирует делать, чтобы переубедить таких людей, чтобы они прилагали больше усилий для вакцинации.

"Недавно СМИ облетели кадры лечения больных в COVID-отделениях, которые опубликовал Минздрав. Одного человека с этих фото уже не стало. Его жизнь забрала не просто коронавирусная болезнь, он умер из-за пандемии безответственности. Распространение фейков и лжи о вакцинации ежедневно забирает чью-то жизнь. [...] Относительно медиков, которые отговаривают вакцинироваться от COVID-19 – а такие есть – мы их достаточно быстро выявим. Нам это позволит сделать электронная система здравоохранения. При большем росте охвата прививками у нас будут оставаться низкие уровни вакцинации именно среди тех семейных врачей, которые, наверное, почему-то не доверяют вакцине. Мы с ними проведем другой разговор", – ответил Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением штамма "Дельта" четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончалось более 63 тыс. пациентов с COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито 8,5 млн человек, полностью вакцинированы и получили две дозы препаратов от COVID-19 6,8 млн граждан.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Министерство здравоохранения, вакцинация, лечение, медики, Минздрав, врачи, Елена Кондратюк, eHealth, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, прививки
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