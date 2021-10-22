"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти

Сегодня стало известно, что Аваков заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию Фото: arsenik78 / Instagram

"Читаю про себя в интернете, что, мол, помираю от COVID-19. К счастью, нет! Не, недругам этого не дождаться! А друзей успокою. Да, сквозь две прививки пробил вирус. Дома, на самоизоляции. Без тяжелых симптомов. Сижу, пью чай, смотрю ТВ, читаю книжки", – написал Аваков.

К посту 57-летний экс-министр приложил свое фото с лимонами и имбирем. "Мои помощники – витамины! Спасибо тем, кто беспокоится. Я в порядке. Берегите себя!" – пожелал подписчикам Аваков.

Его пост за час набрал более 2,3 тыс. лайков и свыше 250 комментариев.

"Выздоравливайте поскорее, родная страна в опасности", – написал основатель издания "ГОРДОН", журналист и ведущий Дмитрий Гордон.

"Я слышал, красное сухое – лучший витамин", – заметил shvingelskii.

"Аж помолодел. Здоровья!" – пожелал daemondm.