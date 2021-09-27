"Думать о винишке и кайфовать". Арсен Аваков показал "счастливое лицо и улыбку"

Судя по геолокации в соцсети, Аваков после отставки уехал в Италию Фото: arsenik78 / Instagram

"Пить или не пить? Вот в чем вопрос! Вот вопрос вопросов субботнего вечера. Гамлетовская, практически, драма… в выборе", – написал 57-летний Аваков, приложив к посту свой портрет крупным планом.

Позже в комментариях он дописал: "Да, всем кому до 21 – на пробежку. Остальным – большинством голосов "ура!". В конце предложения Аваков поставил значок "бокал вина".

Пост экс-главы МВД собрал больше 3 тыс. лайков и почти 350 комментариев.

"Вернись", – попросил 4teddy6, на что Аваков ему ответил: "Сначала вино".

"Благодарю за позитив! У вас такое счастливое лицо и улыбка – выпить надо!" – написала tynashulz.

"Вот что значит послать все к черту и стать счастливым человеком. Думать о винишке и кайфовать", – считает libenko1986.

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