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27 сентября, 2021
 
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"Думать о винишке и кайфовать". Арсен Аваков показал "счастливое лицо и улыбку"

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Судя по геолокации в соцсети, Аваков после отставки уехал в Италию
Судя по геолокации в соцсети, Аваков после отставки уехал в Италию
Фото: arsenik78 / Instagram

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 25 сентября поинтересовался у своих подписчиков в Instagram, стоит ли ему сегодня выпить или нет.

"Пить или не пить? Вот в чем вопрос! Вот вопрос вопросов субботнего вечера. Гамлетовская, практически, драма… в выборе", – написал 57-летний Аваков, приложив к посту свой портрет крупным планом.

Позже в комментариях он дописал: "Да, всем кому до 21 – на пробежку. Остальным – большинством голосов "ура!". В конце предложения Аваков поставил значок "бокал вина".

Пост экс-главы МВД собрал больше 3 тыс. лайков и почти 350 комментариев.

"Вернись", – попросил 4teddy6, на что Аваков ему ответил: "Сначала вино".

"Благодарю за позитив! У вас такое счастливое лицо и улыбка – выпить надо!" – написала tynashulz.

"Вот что значит послать все к черту и стать счастливым человеком. Думать о винишке и кайфовать", – считает libenko1986.

Контекст:

Аваков возглавлял украинское МВД больше семи с половиной лет – с февраля 2014 года. 13 июля он подал заявление об отставке с должности. Подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Сейчас министерство возглавляет бывший народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил Зеленский, 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского министром.

Теги: МВД, Арсен Аваков, вино, чиновники
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