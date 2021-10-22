Аваков заболел COVID-19

По его словам, получив положительный результат теста на COVID-19, Аваков отправился на самоизоляцию.

Тракало также уточнил, что бывший глава МВД чувствует себя нормально – его не госпитализировали, он находится дома.

17 апреля Аваков сообщал, что "обязательно сделает прививку" от коронавируса, однако вакцинировался ли экс-министр – неизвестно.