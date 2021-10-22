Аваков заболел COVID-19

По его словам, получив положительный результат теста на COVID-19, Аваков отправился на самоизоляцию.
Тракало также уточнил, что бывший глава МВД чувствует себя нормально – его не госпитализировали, он находится дома.
17 апреля Аваков сообщал, что "обязательно сделает прививку" от коронавируса, однако вакцинировался ли экс-министр – неизвестно.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением штамма "Дельта" четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончались более 63 тыс. пациентов с COVID-19.
Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.
С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито 8,5 млн человек, полностью вакцинированы и получили две дозы препаратов от COVID-19 6,8 млн граждан.