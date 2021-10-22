Вакцинация от коронавируса за последние четыре месяца спасла 2500 жизней – Ляшко

С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито 8,5 млн человек Фото: EPA

"В этот раз кривая заболеваемости резко растет. Каждые две-три недели количество случаев COVID-19 удваивается. Количество звонков на "103" уже установило исторический рекорд, и он не будет последним. Также установило исторический максимум количество выездов бригад "скорой" и количество госпитализаций", – отметил министр.

Вместе с тем Ляшко отметил, что без имеющихся темпов вакцинации в Украине за 21 октября было бы не 614 умерших от COVID-19, а 795.

"За вчера вакцинация спасла 181 жизнь. Это мог быть кто-то из нас, наших родных, близких. За позавчера без вакцинации у нас было бы 707 умерших, но вакцинация спасла 161 жизнь. Двое суток назад умерло 495 украинцев. Без вакцинации было бы 638 умерших, то есть спасено еще 143 жизни. Фактор вакцинации за последние четыре месяца в Украине уже спас 2500 жизней", – сообщил он.