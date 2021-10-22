ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Вакцинация от коронавируса за последние четыре месяца спасла 2500 жизней – Ляшко

С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито 8,5 млн человек
С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито 8,5 млн человек
Фото: EPA

Последние три дня вакцинация от COVID-19 спасает более 100 жизней в сутки. За четыре месяца благодаря прививочной кампании спасено уже 2500 украинцев, сообщил 22 октября во время выступления в парламенте министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В этот раз кривая заболеваемости резко растет. Каждые две-три недели количество случаев COVID-19 удваивается. Количество звонков на "103" уже установило исторический рекорд, и он не будет последним. Также установило исторический максимум количество выездов бригад "скорой" и количество госпитализаций", – отметил министр.

Вместе с тем Ляшко отметил, что без имеющихся темпов вакцинации в Украине за 21 октября было бы не 614 умерших от COVID-19, а 795.

"За вчера вакцинация спасла 181 жизнь. Это мог быть кто-то из нас, наших родных, близких. За позавчера без вакцинации у нас было бы 707 умерших, но вакцинация спасла 161 жизнь. Двое суток назад умерло 495 украинцев. Без вакцинации было бы 638 умерших, то есть спасено еще 143 жизни. Фактор вакцинации за последние четыре месяца в Украине уже спас 2500 жизней", – сообщил он.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

По состоянию на 22 октября в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 23 тыс. – за последние сутки. Это абсолютный рекорд за все время эпидемии. Скончались более 63 тыс. пациентов с COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

С начала кампании по иммунизации в Украине одной дозой привито 8,5 млн человек, полностью вакцинированы и получили две дозы препаратов от COVID-19 6,8 млн граждан.

Теги: вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надеюсь, останемся друзьями". Сеитаблаев сообщил о разводе с женой – продюсером
"Надеюсь, останемся друзьями". Сеитаблаев сообщил о разводе с женой – продюсером
67-летнего Серова, который провел в реанимации 10 суток, выписали из больницы – администратор певца
67-летнего Серова, который провел в реанимации 10 суток, выписали из больницы – администратор певца
'Можно быть и скромнее", "Сексуальная", "Вот это рот". В сети обсуждают свежие фото Никитюк
'Можно быть и скромнее", "Сексуальная", "Вот это рот". В сети обсуждают свежие фото Никитюк
Dzidzio, Роговцева, Буткевич. В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Где деньги?". Фото
Dzidzio, Роговцева, Буткевич. В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Где деньги?". Фото
"Это космос! Мурашки". Ани Лорак в экстравагантном образе презентовала отрывок песни
"Это космос! Мурашки". Ани Лорак в экстравагантном образе презентовала отрывок песни
"Ее имя должно быть известно каждому". В Киеве состоится закрытые фестиваля, посвященного 90-летию Евгении Мирошниченко
"Ее имя должно быть известно каждому". В Киеве состоится закрытые фестиваля, посвященного 90-летию Евгении Мирошниченко
  "Вишні" – это разрыв". Автор хита "Гуси" Wellboy презентовал новый трек. Видео
  "Вишні" – это разрыв". Автор хита "Гуси" Wellboy презентовал новый трек. Видео
"Какая большая и длинная", "Опасная женщина". Loboda снялась в купальнике
"Какая большая и длинная", "Опасная женщина". Loboda снялась в купальнике
Оператор, которую на съемках случайно застрелил Болдуин, была украинкой
Оператор, которую на съемках случайно застрелил Болдуин, была украинкой
"Номерочки спалила", "Тачка огонь". Дорофеева показала машины в своем гараже
"Номерочки спалила", "Тачка – огонь". Дорофеева показала машины в своем гараже
"Осталось показать лобок, остальное видели". Видео с полуголой Каменских набрало почти 300 тыс. просмотров
"Осталось показать лобок, остальное видели". Видео с полуголой Каменских набрало почти 300 тыс. просмотров
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма случайно застрелил оператора и ранил режиссера
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма случайно застрелил оператора и ранил режиссера
"Я бы тебя съел!", "Очень хотел бы хоть лизнуть". Билык показала именной шоколад "от сладенькой Иринки"
"Я бы тебя съел!", "Очень хотел бы хоть лизнуть". Билык показала именной шоколад "от сладенькой Иринки"
Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа
Вдова солиста "Хора Турецкого" Бориса Горячева родила дочь спустя три месяца после смерти мужа
"Как ты сюда попал?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Как ты сюда попал?" Михалок в Полтаве ударом головы повалил мужчину, который вышел к нему на сцену. Видео
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
"Такая невинная", "Как же тебе идет". Каменских снялась на фоне мечети с покрытой головой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
"Мечтал о таком очень долго!" Юрий Горбунов показал вечер с сыновьями и без жены
  Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
Осенний пирог из тыквы. Легкий рецепт сочного и ароматного десерта
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS