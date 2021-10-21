Минздрав Украины планирует ревакцинацию от коронавируса в 2022 году – Кузин

Он сообщил, что на этой неделе провели заседание национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации, на котором рассматривали вопрос введения бустерной дозы вакцины.

"Они ее называют дополнительной дозой. Потому что то, что будет рекомендовано в ближайшее время, – это введение третьей, дополнительной, дозы тем людям, у которых есть проблемы с иммунитетом. Это люди, которые постоянно принимают гормональную терапию, люди после трансплантации органов, люди с иммуносупрессивными состояниями, первичными иммунодефицитами. Мы действительно понимаем, что введение полного курса вакцинации этим людям двумя дозами может не привести к формированию полноценного иммунного ответа. Поэтому им будет рекомендовано введение так называемой дополнительной дозы, чтобы был сформирован полноценный иммунный ответ", – сказал он.

Также Кузин заявил, что пока не рассматривается вопрос введения людям без указанных заболеваний дополнительных доз вакцины.

"Пока мы планируем, планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, получивший две дозы вакцины в 2021 году, такие же две дозы должен получить в 2022 году", – сказал он.

Кузин также сказал, что пока неизвестно, сколько раз нужно будет проводить ревакцинацию.