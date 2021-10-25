Перед вакцинацией от COVID-19 нет необходимости делать тест на антитела или экспресс-тест на антиген – Минздрав Украины

"Перед проведением вакцинации нет необходимости в каких-либо дополнительных анализах, в том числе нет необходимости сдавать анализы на определение антигена и на определение уровня антител, которые уже есть в организме. Это общепринятые рекомендации, которые опубликованы Минздравом. Поэтому считаю, что врачи, направляющие на дополнительные анализы, не выполняют рекомендации", – сказал он.

В то же время, по словам Кузина, если на момент вакцинации человек плохо себя чувствует, ему могут отказать в прививке и направить на тестирование.