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В Минздраве Украины рассказали, кому будет рекомендована дополнительная доза вакцины от COVID-19

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В Украине пока не вводят дополнительные дозы вакцин от коронавируса
В Украине пока не вводят дополнительные дозы вакцин от коронавируса
Фото: EPA

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики уже сформировала рекомендации по введению дополнительной дозы вакцины от коронавируса людям, у которых первые две дозы не смогли вызвать полноценный иммунный ответ. Об этом замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин рассказал на брифинге 25 октября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Эта дополнительная доза будет рекомендована людям с иммунокомпрометированными или иммуносупрессивными состояниями, в том числе тем, у кого есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины. Скорее всего мы на этой неделе уже получим официальное решение группы экспертов и будем переводить это в соответствующий приказ Минздрава. Если говорить подробнее, вакцина будет рекомендована людям, которые перенесли массивную трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, людям с иммунодефицитными состояниями – первичными или приобретенными", – сказал он.

Кузин добавил, что группа экспертов также рассматривала вопрос введения бустерной дозы вакцины.

"Но вопрос по рекомендации бустера еще не принят", – добавил главный санврач.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 25 октября в Украине минимум одну дозу вакцины получили почти 9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

На фоне распространения штамма коронавируса "Дельта" некоторые страны, в частности ИзраильГерманияБразилия и США, начали вводить третью (бустерную) дозу вакцины своим гражданам.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

Эксперты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США и ВОЗ пришли к выводу, что третья доза вакцины от COVID-19 не является обязательной для всего населения.

11 октября консультативная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала вводить третью дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленной иммунной системой.

Кузин заявлял 21 октября, что в Украине третью дозу вакцины могут рекомендовать вводить людям с ослабленным иммунитетом, а в 2022 году Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев от коронавируса двумя дозами вакцины, если они завершили первый курс иммунизации в 2021 году.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин
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