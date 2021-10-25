В Минздраве Украины рассказали, кому будет рекомендована дополнительная доза вакцины от COVID-19

В Украине пока не вводят дополнительные дозы вакцин от коронавируса Фото: EPA

"Эта дополнительная доза будет рекомендована людям с иммунокомпрометированными или иммуносупрессивными состояниями, в том числе тем, у кого есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины. Скорее всего мы на этой неделе уже получим официальное решение группы экспертов и будем переводить это в соответствующий приказ Минздрава. Если говорить подробнее, вакцина будет рекомендована людям, которые перенесли массивную трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, людям с иммунодефицитными состояниями – первичными или приобретенными", – сказал он.

Кузин добавил, что группа экспертов также рассматривала вопрос введения бустерной дозы вакцины.

"Но вопрос по рекомендации бустера еще не принят", – добавил главный санврач.