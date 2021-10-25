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Бацман: Позаботьтесь о вашей жизни сами, идите и вакцинируйтесь

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Алеся Бацман: Не доводите до того, чтобы попадать в переполненные больницы. Единственный способ сегодня у нас защититься это вакцинация
Алеся Бацман: Не доводите до того, чтобы попадать в переполненные больницы. Единственный способ сегодня у нас защититься – это вакцинация
Скриншот: Украина 24 / YouTube

Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман заявила, что агитация против вакцины от COVID-19 может иметь для людей трагические последствия. Об этом журналистка сказала 22 октября в эфире телеканала "Украина 24", реагируя на слова политиков, которые говорили о том, что вакцина недостаточно изучена.

"Некоторые вещи, которые сейчас здесь звучат, для меня выглядят как информационная диверсия. Я хочу обратиться к аудитории: вы готовы свою жизнь доверить государству? Поднимите руки, кто готов доверить жизнь государству, чтобы оно заботилось и распоряжалось? Подавляющее большинство, все, кто не готов, я обращаюсь к вам: тогда позаботьтесь о вашей жизни сами, пожалуйста! Вакцинируйтесь, идите – и вакцинируйтесь. Я буду говорить о себе, о своей семье. Мы все вакцинировались – и старшее, и молодое поколение. И после того, как, например, папа Димы (журналиста Дмитрия Гордона, мужа Бацман. – "ГОРДОН") был вакцинирован, он заболел коронавирусом. То есть вакцина не защитила его от заболевания. Он уже находится в достаточно зрелом возрасте, ему 84 года. Но вакцина защитила его от тяжелого течения болезни, от реанимации и от смерти", – подчеркнула она.

Журналистка добавила, что по этому поводу она просила о консультации врача-инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора Ольгу Голубовскую.

"Вы все знаете, кто это – героический человек, героический доктор, я считаю – главный специалист сегодня в Украине по коронавирусу. Лучше и больше, чем она, о коронавирусе в Украине не знает никто. Притом что она инфекционист, она никогда не посоветует больше, чем нужно. По поводу третьей дозы вакцинации она еще в процессе, она думает. Она читает огромное количество материала, и она практик. Она вытащила с того света сложно сосчитать сколько людей. И мы попросили, чтобы она проконсультировала и нашего папу. И она сказала: "Ваше счастье, что он был вакцинирован". Потому что это дало подушку, и он смог это пройти и выздороветь. Поэтому ваше здоровье, ваша жизнь – в ваших руках", – сказала Бацман.

Она подчеркнула, что понимает риски вакцинации, но они несоизмеримы с последствиями коронавирусной инфекции.

"Да, вакцина не исследована. Когда я колола себе эту вакцину, я понимала, что не знаю, какими будут последствия через много лет. Но если человек заражается коронавирусом, если он болеет, то эти последствия могут наступить моментально. Причем летальные последствия. Когда мы сейчас об этом говорим, у меня такое ощущение, что здесь у нас какой-то космический корабль, который улетел в космос, и здесь нет коронавируса, а он там где-то остался, на Земле. Ну вы же все выходите из этой студии, вы понимаете, что происходит в наших больницах? Я просто это знаю, я говорила с Голубовской, с доктором [педиатром Евгением] Комаровским, с огромным количеством докторов, которые просто задыхаются от количества пациентов – у которых нет кислорода, нет возможности дышать, ведь больницы переполнены. Доктор Комаровский – он уже просто не выдержал и на днях записал такое видео, где он кричал, взывал к здравому смыслу, показывал эти примеры. Послушайте, морги не справляются, кладбища не справляются, потому что огромное количество смертей", – заявила главред издания "ГОРДОН".

Бацман подчеркнула, что каждый сам отвечает за свое здоровье и жизнь, поэтому важно в переполненные больницы не попадать.

"Сколько людей остаются инвалидами после того, как они переболеют коронавирусом. Вы понимаете, что на сегодняшний день мы не доверяем нашей медицине и нашему государству, к сожалению, потому что оно за все 30 лет не доказало нам, что мы можем ему доверять, оно не заботится о нас, оно нас не любит. Именно поэтому вы должны защищать себя сами и вакцинироваться. Чтобы не дай бог вы не попали в эти больницы, где не хватает кислорода, не хватает инфраструктуры, нет материалов, у врачей маленькие зарплаты. Не доводите до того, чтобы попадать в эти больницы. Единственный способ сегодня у нас защититься – это вакцинация", – акцентировала она.

При этом журналистка упомянула и другие опасные последствия кампании против вакцинации, не связанные с COVID-19.

"И еще важный вопрос по поводу этой антивакцинаторской кампании, которая на самом деле – часть того, что происходит с COVID-19. Вы посмотрите, Украина дошла до того, что дети начали болеть полиомиелитом – это то, что уже как будто победили. А теперь ребенок в антивакцинаторской семье, где много детей, из-за родителей, которые считали, что не надо вакцинироваться, может остаться инвалидом. И вы понимаете, к чему это приводит? К тому, что возвращаются какие-то болезни, которые развитое человечество уже победило давным-давно. Но эти антивакцинаторы  – они же подвергают опасности не только своих детей. Они подвергают опасности всех наших детей. И это важнейший вопрос", – подчеркнула главред издания "ГОРДОН".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 25 октября в Украине подтвердили почти 2,78 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 64 тыс. пациентов с COVID-19.

Теги: эпидемия, вакцинация, Надежда Савченко, Алеся Бацман, подделка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, прививки, COVID-сертификат
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