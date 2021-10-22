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"В Днепре ловили мальчиков в трусах". Савченко ответила на вопрос о подделке COVID-сертификата

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В МВД подтвердили, что Савченко подделала COVID-сертификат
В МВД подтвердили, что Савченко подделала COVID-сертификат
Фото: ЕРА

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко 22 октября в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что не подделывала и не заказывала COVID-сертификат.

"Скандала не будет. Ни [сестра Надежды Савченко] Вера, ни я не покупали, не подделывали, не заказывали никаких сертификатов", – начала объяснять Савченко.

Далее она вспомнила, как в Украине вводился масочный режим.

"Я помню все скандалы, когда ловили мальчиков в трусах, которые плавали в Днепре, и надевали на них масочки. Я помню, как вводили локдаун, валили экономику страны. Убив полностью медицину для людей, переходят на ветеринарную. А что такое ветеринарная медицина? Это когда корову или собаку прививают без ее согласия. Сейчас хотят сделать ветеринарную медицину, заменив ею медицину для людей", – сказала бывший нардеп. 

Савченко добавила, что информацию о состоянии здоровья человека нельзя разглашать. 

"Когда у вас спрашивают, прививались вы или нет, это информация о вашем здоровье, которая защищается государством. Никто не имеет права разглашать информацию о вашем здоровье", – отметила она.

По словам Савченко, согласно украинскому законодательству, COVID-сертификаты не входят в список документов, обязательных для пересечения границы. 

"Где написано, что постановление Кабмина о том, что они придумали какой-то сертификат, какие-то прихоти, принудительную вакцинацию, ношение масочек, соответствует законодательству Украины? Не соответствует, сейчас идут судебные процессы в Украине, и люди выигрывают", – подчеркнула экс-депутат.

Контекст:

Нацполиция Украины 22 октября сообщила, что в аэропорту Борисполь пограничники обнаружили у двух женщин, которые пытались въехать в страну с поддельными COVID-сертификатами. Одна из них являлась бывшим нардепом. Ряд СМИ сообщили, что речь о Надежде и Вере Савченко.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что экс-нардеп Савченко использовала поддельный COVID-сертификат при въезде в Украину. Он пообещал "чрезвычайно жесткую реакцию в рамках Уголовного процессуального кодекса". По его информации, на сегодня открыто более 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов вакцинации. 

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания "Герой Украины".

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.

Теги: медицина, вакцинация, Надежда Савченко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, локдаун, COVID-сертификат
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