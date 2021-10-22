"В Днепре ловили мальчиков в трусах". Савченко ответила на вопрос о подделке COVID-сертификата

"Скандала не будет. Ни [сестра Надежды Савченко] Вера, ни я не покупали, не подделывали, не заказывали никаких сертификатов", – начала объяснять Савченко.
Далее она вспомнила, как в Украине вводился масочный режим.
"Я помню все скандалы, когда ловили мальчиков в трусах, которые плавали в Днепре, и надевали на них масочки. Я помню, как вводили локдаун, валили экономику страны. Убив полностью медицину для людей, переходят на ветеринарную. А что такое ветеринарная медицина? Это когда корову или собаку прививают без ее согласия. Сейчас хотят сделать ветеринарную медицину, заменив ею медицину для людей", – сказала бывший нардеп.
Савченко добавила, что информацию о состоянии здоровья человека нельзя разглашать.
"Когда у вас спрашивают, прививались вы или нет, это информация о вашем здоровье, которая защищается государством. Никто не имеет права разглашать информацию о вашем здоровье", – отметила она.
По словам Савченко, согласно украинскому законодательству, COVID-сертификаты не входят в список документов, обязательных для пересечения границы.
"Где написано, что постановление Кабмина о том, что они придумали какой-то сертификат, какие-то прихоти, принудительную вакцинацию, ношение масочек, соответствует законодательству Украины? Не соответствует, сейчас идут судебные процессы в Украине, и люди выигрывают", – подчеркнула экс-депутат.
Нацполиция Украины 22 октября сообщила, что в аэропорту Борисполь пограничники обнаружили у двух женщин, которые пытались въехать в страну с поддельными COVID-сертификатами. Одна из них являлась бывшим нардепом. Ряд СМИ сообщили, что речь о Надежде и Вере Савченко.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подтвердил, что экс-нардеп Савченко использовала поддельный COVID-сертификат при въезде в Украину. Он пообещал "чрезвычайно жесткую реакцию в рамках Уголовного процессуального кодекса". По его информации, на сегодня открыто более 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов вакцинации.
Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания "Герой Украины".
Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.
В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.