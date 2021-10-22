"В Днепре ловили мальчиков в трусах". Савченко ответила на вопрос о подделке COVID-сертификата

"Скандала не будет. Ни [сестра Надежды Савченко] Вера, ни я не покупали, не подделывали, не заказывали никаких сертификатов", – начала объяснять Савченко.

Далее она вспомнила, как в Украине вводился масочный режим.

"Я помню все скандалы, когда ловили мальчиков в трусах, которые плавали в Днепре, и надевали на них масочки. Я помню, как вводили локдаун, валили экономику страны. Убив полностью медицину для людей, переходят на ветеринарную. А что такое ветеринарная медицина? Это когда корову или собаку прививают без ее согласия. Сейчас хотят сделать ветеринарную медицину, заменив ею медицину для людей", – сказала бывший нардеп.

Савченко добавила, что информацию о состоянии здоровья человека нельзя разглашать.

"Когда у вас спрашивают, прививались вы или нет, это информация о вашем здоровье, которая защищается государством. Никто не имеет права разглашать информацию о вашем здоровье", – отметила она.

По словам Савченко, согласно украинскому законодательству, COVID-сертификаты не входят в список документов, обязательных для пересечения границы.

"Где написано, что постановление Кабмина о том, что они придумали какой-то сертификат, какие-то прихоти, принудительную вакцинацию, ношение масочек, соответствует законодательству Украины? Не соответствует, сейчас идут судебные процессы в Украине, и люди выигрывают", – подчеркнула экс-депутат.