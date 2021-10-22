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Надежда Савченко с сестрой пытались въехать в Украину по поддельным COVID-сертификатам, их разоблачили пограничники – СМИ

Полиция не называет имен, но пишет об экс-нардепе и ее сестре, а даты рождения на опубликованных документах совпадают с датами рождения Надежды и Веры Савченко
Полиция не называет имен, но пишет об экс-нардепе и ее сестре, а даты рождения на опубликованных документах совпадают с датами рождения Надежды и Веры Савченко
Фото: EPA (архив)

Национальная полиция Украины намерена привлечь к ответственности экс-нардепа, которая использовала поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Нацполиции.

В аэропорту Борисполь во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин, которые пытались въехать в страну, сертификаты вакцинации от COVID-19 с явными признаками подделки. Отмечается, что женщины оказались сестрами, а одна из них – бывший народный депутат Украины.

Информацию о правонарушениях передали в полицию. Изъятые документы отправили на экспертизу, но полиция уже открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

"В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам", – добавили в Нацполиции.

Правоохранители не называли имен, но "Интерфакс-Украина" и LIGA.net пишут со ссылками на собственные источники, что речь идет о нардепе VIII созыва Надежде Савченко и ее сестре Вере. Это косвенно подтверждается датами рождения на опубликованных полицией сертификатах. 

Собеседник LIGA.net добавил, что они возвращались из Турции. В сентябре Савченко публиковала фото оттуда, на которых позировала в мечети в хиджабе, но в октябре, судя по ее постам в Facebook, она была в Украине. 

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/2979444222310372

Контекст:

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военныхВ 2015 году Савченко была удостоена звания "Герой Украины".

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.

В мае 2021 года Савченко рассказывала, что зарабатывает на жизнь шитьем.

Теги: аэропорт, вакцинация, пограничники, Надежда Савченко, Вера Савченко, документы, Национальная полиция, уголовное производство, Нацполиция, подделка, COVID-сертификат
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