Надежда Савченко с сестрой пытались въехать в Украину по поддельным COVID-сертификатам, их разоблачили пограничники – СМИ

Полиция не называет имен, но пишет об экс-нардепе и ее сестре, а даты рождения на опубликованных документах совпадают с датами рождения Надежды и Веры Савченко Фото: EPA (архив)

В аэропорту Борисполь во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин, которые пытались въехать в страну, сертификаты вакцинации от COVID-19 с явными признаками подделки. Отмечается, что женщины оказались сестрами, а одна из них – бывший народный депутат Украины.

Информацию о правонарушениях передали в полицию. Изъятые документы отправили на экспертизу, но полиция уже открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

"В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам", – добавили в Нацполиции.

Правоохранители не называли имен, но "Интерфакс-Украина" и LIGA.net пишут со ссылками на собственные источники, что речь идет о нардепе VIII созыва Надежде Савченко и ее сестре Вере. Это косвенно подтверждается датами рождения на опубликованных полицией сертификатах.

Собеседник LIGA.net добавил, что они возвращались из Турции. В сентябре Савченко публиковала фото оттуда, на которых позировала в мечети в хиджабе, но в октябре, судя по ее постам в Facebook, она была в Украине.