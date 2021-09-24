"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру

Савченко отметила, что находится в Турции. На фото бывший нардеп позирует в мечети и на ее фоне.

"Что дает религия? Религия закладывает одинаковый набор моральных правил и ценностей для группы людей, исповедующих данную религию. Несмотря на то, что светские государства часто декларируют отсоединение церкви от государства, на практике всегда церковь оказывает большое влияние на государственную политику. В Турции разрешены и уважаются все вероисповедания. Однако Турция – страна, где преимущественно люди исповедуют ислам", – написала Савченко.

"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", – прокомментировали снимки пользователи сети.

"Ничего так фотосессия", – оценили фолловеры.

"Надю в религию занесло", – написали в комментариях ее подписчики.