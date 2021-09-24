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25 сентября, 2021
 
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"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру

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Савченко: Что дает религия? Религия закладывает одинаковый набор моральных правил и ценностей
Савченко: Что дает религия? Религия закладывает одинаковый набор моральных правил и ценностей
Фото: Надія Савченко / Facebook

Бывший народный депутат Украины, экс-военнослужащая Надежда Савченко 23 сентября разместила в Facebook серию снимков, на которых запечатлена в зеленом длинном платье, скрывающем очертания фигуры, и синем хиджабе.

Савченко отметила, что находится в Турции. На фото бывший нардеп позирует в мечети и на ее фоне.

"Что дает религия? Религия закладывает одинаковый набор моральных правил и ценностей для группы людей, исповедующих данную религию. Несмотря на то, что светские государства часто декларируют отсоединение церкви от государства, на практике всегда церковь оказывает большое влияние на государственную политику. В Турции разрешены и уважаются все вероисповедания. Однако Турция – страна, где преимущественно люди исповедуют ислам", – написала Савченко. 

"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", – прокомментировали снимки пользователи сети.

"Ничего так фотосессия", – оценили фолловеры.

"Надю в религию занесло", – написали в комментариях ее подписчики.

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/4251953251568609

Контекст:

Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военныхВ 2015 году Савченко была удостоена звания Героя Украины.

Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.

В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.

В мае 2021 года Савченко рассказывала, что зарабатывает на жизнь шитьем.

Теги: Турция, Надежда Савченко, хиджаб
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