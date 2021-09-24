"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Ничего так фотосессия". Савченко снялась в хиджабе и длинном платье, скрывающем фигуру

Савченко отметила, что находится в Турции. На фото бывший нардеп позирует в мечети и на ее фоне.
"Что дает религия? Религия закладывает одинаковый набор моральных правил и ценностей для группы людей, исповедующих данную религию. Несмотря на то, что светские государства часто декларируют отсоединение церкви от государства, на практике всегда церковь оказывает большое влияние на государственную политику. В Турции разрешены и уважаются все вероисповедания. Однако Турция – страна, где преимущественно люди исповедуют ислам", – написала Савченко.
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", – прокомментировали снимки пользователи сети.
"Ничего так фотосессия", – оценили фолловеры.
"Надю в религию занесло", – написали в комментариях ее подписчики.
Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания Героя Украины.
Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.
В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.
В мае 2021 года Савченко рассказывала, что зарабатывает на жизнь шитьем.