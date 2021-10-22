"Будет жесткая реакция". В МВД подтвердили, что Савченко сделала себе поддельный COVID-сертификат

"Сегодня была обнаружена ситуация по поводу поддельного сертификата [о вакцинации] экс-народного депутата Надежды Савченко. Такие случаи правоохранительными органами будут фиксироваться и будет чрезвычайно жесткая реакция в рамках, определенных Уголовным процессуальным кодексом", – рассказал Монастырский.

Министр также добавил, что на сегодня более тысячи мобильных групп работают по всей Украине для мониторинга и обнаружения поддельных сертификатов.

"Сегодня начато более 800 уголовных производств касательно поддельных сертификатов вакцинации. Хочу подчеркнуть, что ответственность несет не только лицо, подделавшее сертификат вакцинации (врач или представитель туристического агентства, выступивший посредником), но и непосредственно гражданин, который заказал и воспользовался таким сертификатом", – отметил он.