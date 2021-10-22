"Будет жесткая реакция". В МВД подтвердили, что Савченко сделала себе поддельный COVID-сертификат

"Сегодня была обнаружена ситуация по поводу поддельного сертификата [о вакцинации] экс-народного депутата Надежды Савченко. Такие случаи правоохранительными органами будут фиксироваться и будет чрезвычайно жесткая реакция в рамках, определенных Уголовным процессуальным кодексом", – рассказал Монастырский.
Министр также добавил, что на сегодня более тысячи мобильных групп работают по всей Украине для мониторинга и обнаружения поддельных сертификатов.
"Сегодня начато более 800 уголовных производств касательно поддельных сертификатов вакцинации. Хочу подчеркнуть, что ответственность несет не только лицо, подделавшее сертификат вакцинации (врач или представитель туристического агентства, выступивший посредником), но и непосредственно гражданин, который заказал и воспользовался таким сертификатом", – отметил он.
22 октября Нацполиция сообщила, что в аэропорту Борисполь пограничники обнаружили у двух женщин, которые пытались въехать в страну с поддельными COVID-сертификатами. Одна из них являлась бывшим нардепом. Ряд СМИ сообщили, что речь о Надежде Савченко и ее сестре Вере.
Савченко в прошлом – военнослужащая Вооруженных сил Украины. В июне 2014 году ее захватили боевики "ЛНР" и передали России, где ее признали виновной в причастности к убийству российских журналистов в Луганской области и приговорили к 22 годам лишения свободы. Свою вину летчица не признала. В мае 2016 года Савченко вернулась в Украину – ее обменяли на двух российских военных. В 2015 году Савченко была удостоена звания "Герой Украины".
Савченко – депутат Верховной Рады VIII созыва. На парламентских выборах 2019 года избиралась по одномандатному округу №51 в поселке Зайцево Донецкой области. За нее проголосовали восемь человек (она заняла восьмое место). После поражения на выборах Савченко сожгла агитационные материалы. "Я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", – заявила она.
В 2018 году Савченко была арестована СБУ по подозрению в организации госпереворота и терактов. По решению суда 16 апреля 2019 года освобождена из-под стражи.