В связи со вспышкой полиомиелита в Ровенской области эпидрасследование проводят в Закарпатье – Минздрав

"Продолжается эпидемиологическое расследование, а контактные с инфицированным лицом люди проходят обследование. Проведен забор материала из окружающей среды. К тому же, учитывая то, что ребенок находился в Закарпатье, полноценное эпидемиологическое расследование сейчас проводится и там тоже", – говорится в сообщении.

Случай паралича у полуторагодовалого мальчика, вызванный полиомиелитом, обнаружили в Ровенской области, об этом стало известно 6 октября. Родители сознательно отказывались прививать ребенка из религиозных соображений. Позже выяснилось, что в этой семье полиомиелитом инфицированы семь детей из 10.

В Минздраве рассказали, что на территории района или объединенной общины, где зафиксирован полиомиелит, детям до пяти лет включительно с 11-го по 22 октября проведут неотложный "нулевой" тур вакцинации с использованием инактивированной полиомиелитной вакцины.

"Вакцинация состоится независимо от вакцинального статуса детей. Следующие три раунда прививок продолжатся в течение 90 дней и охватят все население области этой возрастной группы", – подчеркнули в ведомстве.

По данным Минздрава, Закарпатская область является одним из трех регионов страны с самым низким уровнем вакцинации от полиомиелита – 43,1%. Средний показатель по Украине на 1 сентября составляет 53%.