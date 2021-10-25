За неделю в Украине сделали 1,5 млн прививок от коронавируса

С начала кампании хотя бы одну дозу получили почти 9 млн человек Фото: EPA

Первую прививку получили 75 240 человек, вторую – 26 091. Всего за прошедшую неделю привились 1,5 млн человек.

С начала кампании хотя бы одну дозу получили 8 965 692 человека, 6 989 668 – завершили вакцинацию. Всего в Украине сделали 15 955 360 прививок.

Как подчеркнули в Минздраве, 95% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные.

По данным ведомства, больше всего прививок за прошедшие сутки в Украине сделали вакциной от Pfizer – 53 179. Еще 28 457 прививок было сделано вакциной CoronaVac, 19 695 – AstraZeneca.