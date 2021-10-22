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Для борьбы с COVID-19 Украина до конца года получит партии вакцин Pfizer и, скорее всего, Moderna – Кузин

Кузин отметил, что желающих вакцинироваться украинцев стало больше
Кузин отметил, что желающих вакцинироваться украинцев стало больше
Фото: ЕРА

До конца 2021 года ожидаются поставки в Украины вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna. Об этом заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил телеканалу "Дом" в интервью, которое было опубликовано 22 октября.

"До конца года мы ожидаем еще 15 млн доз вакцин Pfizer, согласно тем контрактам, которые были подписаны. Сейчас нет перебоев в поставке вакцин как на центральные склады, так и на областные склады. [...] Также мы ожидаем поставки до конца этого года вакцины от COVAX. Такие переговоры сейчас ведутся и, скорее всего, это будет вакцина Moderna", – сказал он.

Главный санврач Украины подтвердил, что в некоторых "красных" зонах в стране "значительно увеличилось использование вакцин и стало намного больше желающих вакцинироваться".

"Очень приятно, что сейчас развернутая вакцинальная инфраструктура выходит на свои максимальные мощности, так как первично она была рассчитана на 250-300 тыс. прививок на протяжении одних суток. Сейчас мы видим эффективное использование этой инфраструктуры, так как максимально привлечены все прививочные пункты, центры массовой вакцинации населения, мобильные бригады", – объяснил Кузин.

Он обратил внимание, что в стране несколько дней подряд устанавливаются рекорды по числу введенных доз вакцин.

"Каждая проведенная вакцинация – это защищенная жизнь, и это действительно хорошие новости.

Сейчас мы перенастроили логистику доставки вакцины на областной уровень, так как спрос требует более частых поставок вакцины на уровень областей. Но сейчас какого-то риска непоставок вакцины или прерывания вакцинации нет, потому что вакцин в стране достаточно. Есть вакцины трех типов — AstraZeneca, Pfizer и CoronaVac. Все эти три вакцины эффективны.

Контекст:

По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса – 4,9 млн доз вакцины AstraZeneca разных производителей, 10,4 млн доз вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), 7,4 млн доз Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и 2 млн доз препарата Spikevax (Moderna).

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

На 22 октября в Украине сделали 15,4 млн прививок от коронавируса, обе дозы вакцины получили 6,8 млн украинцев. В четверг сделали почти 270 тыс. прививок.

Теги: вакцинация, украинцы, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Игорь Кузин, прививки, Pfizer, Moderna
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